Sadece yetişkinler için kitap fuarı düzenlenmiyor; çocuklar için de ilki başlıyor Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği tarafından birincisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı, 5-13 Ekim'de minik kitapseverleri ağırlayacak.

AA

Yetişkin okurlar için her yıl düzenlenen kitap fuarı artık çocuklar için de düzenlenecek. Buna göre kitap fuarının ilki 5 Ekim'de başlıyor.

Organizasyona Türkiye'de çocuk edebiyatı alanında faaliyet gösteren 50 yayıncı katılacak. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Geleceğin Yazarları ve Yazar Öğretmenler projeleriyle fuarda yer alacak.

Ayrıca Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Her Çocuğa Eğitim Vakfı da fuarda, çeşitli etkinliklerle çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarını tanıtacak.

Dokuz gün boyunca Türkiye'nin yakından tanıdığı pek çok çocuk edebiyatı yazarı ve çizeri, imza günleri, söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla fuara katılacak.

Özellikle öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen fuarda, her yaştan çocuklara hitap edecek aktiviteler yer alacak.

FUARIN ANA TEMASI

Her yıl bir tema üzerine kurulu olacak olan fuarın bu yılki teması, Doğa ve Sürdürülebilirlik olarak belirlendi. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak amacıyla, doğanın korunması ve sürdürülebilir yaşamın önemine vurgu yapılacak.

ZİYARET SAATLERİ

İki yıl önce vefat eden yazar Mevlana İdris Zengin, çocuk edebiyatına armağan ettiği onlarca eseriyle anılacak. Zengin'in ailesine, fuar kapsamında düzenlenecek özel bir törenle Vefa Ödülü takdim edilecek.

Fuar, 9 gün boyunca her gün 09.30-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)