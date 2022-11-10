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    Sadeleşerek anlam kazanan hayat: Walden

    Belli bir olay örgüsüne sahip olmayan ve on sekiz derlemeden oluşan Walden, insanı özünü bulmaya iten, insanlık tarihinin her noktasında anlam ifade edebilecek bir başyapıt.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 09:36
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    Sadeleşerek anlam kazanan hayat: Walden

    Doğa ve insanın özünde iyiliğin yattığına inanan Thoreau, belki bu iyiliği keşfetmek, belki doğayla bütünleşmek, belki de sade bir yaşam sürmek arzusuyla dostu Emerson'a ait arazide iki yıllığına inzivaya çekilir.

    Massachusetts yakınlarındaki Walden Gölü kenarında kendine bir kulübe inşa eden Thoreau, burada zaman geçirdikçe insanın çevresini ve yaşantısını gereksiz birçok nesne ve olguyla doldurduğu kanısına varır.

    Düşünceleri tutmak

    İster kıyafet olsun ister arkadaş, yenilerini almak için zahmete girmeyin. Eskileri dönüştürün, eskilere dönün. Kıyafetlerinizi satın, düşüncelerinizi tutun.

    Sadeleşerek anlam kazanan hayat: Walden #1

    Sayfa: 352

    İnsalık tarihinin noktası

    Başarı, moda, siyaset, para gibi kavramlar toplumdan uzaklaştıkça anlamsızlaşır. Transandantalizmin öncülerinden Thoreau'ya göre, insan ancak sadeleştikçe evrenin yasalarını daha iyi kavrayacak; yoksulluk, yalnızlık, güçsüzlük gibi sorunları ardında bırakacaktır.

    Gerçek bir başyapıt

    Walden bir vahşi yaşam methiyesi değil, insanı özünü bulmaya iten, insanlık tarihinin her noktasında anlam ifade edebilecek bir başyapıttır.


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