Sağlık kitabı: Her Gün 1 Adım Hedeflerini Gerçekleştirme Rehberi

Hepimizin kendinden bir parça bulabileceği bu senaryoyu Her Gün 1 Adım-Hedeflerini Gerçekleştirme Rehberi, kazanan bilincinin özümsendiği bir yolculuğa dönüştürüyor.

İçinde 365 tane hikâye kıvamında mesaj bulunan bu kapsamlı eser, etki gücünü senelerin deneyimiyle hazırlanmış içeriğinden alıyor. Her bir mesajda anekdotlar, ilham hikayeleri, gerçek deneyimler ve zihin sınırlarını dönüştüren pratik aksiyonlar bulunuyor.

Mesajın içeriğiyle uyumlu özel tasarımıyla da okuyucunun kendi üzerinde sıkılmadan çalışmasını destekliyor.

Yalnızca okuma değil aynı zaman da bir uygulama kitabı olan Her Gün 1 Adım-Hedeflerini Gerçekleştirme Rehberi’nin her mesajında, yazarın motive edici ve esprili kişiliğini hissetmek mümkün.

Yormadan, esprili ve samimi anlatımın ustalıkla yedirildiği 365 farklı mesajıyla okuyucunun hayatını baştan yaratma yolculuğunu eğlenceli hale getiriyor.

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KİŞİSEL GELİŞİM EKSİKLİĞİ

Kişisel gelişimi eksikliği doldurmak değil her bireye özgün potansiyeli açığa çıkarma aracı olarak görenTuğçe Sabaz, Her Gün 1 Adım-Hedeflerini Gerçekleştirme Rehberi eserini de bu bilinçle yazmış.

Bu yüzden okuyucuların sınırlarını ve yeteneklerini keşfetmesini desteklemekle kalmıyor, pratik aksiyonlarla çözüm momentumunu da yükseltiyor.

MİNİK ADIMLARLA HEDEFE ULAŞMAK

"Ancak kendini değiştirmeye cesaret edenler gerçek potansiyelleriyle hayatlarını yaşarlar." diyen yazar, Her Gün 1 Adım-Hedeflerini Gerçekleştirme Rehberi eserinde okuyucunun hayallerinin hayatına ulaşmak için kendini dönüştürmesini minik uygulanabilir adımlarla ulaşılabilir yaparken özgüveni de yükseltiyor.

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