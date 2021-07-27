Sağlıklı beslenmede yepyeni bir soluk: Mutlu Beslenme kitabı

Sema Özpekmezci’nin, merakla beklenen yeni kitabı Mutlu Beslenme kitabı okurlarla buluştu.

Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçu ve MBSR eğitmeni Sema Özpekmezci’nin, merakla beklenen yeni kitabı Mutlu Beslenme sağlıklı beslenmeyi katı kalıplardan kurtarıp, sürecinden mutlu olduğumuz beslenmenin mümkün olacağının altını rengârenk kalemlerle çiziyor.

Psikolojimizin, duygusal ihtiyaçlarımızın bedenimizden bağımsız olmadığına işaret ediyor.

AYRILMAZ BÜTÜNLER

Beden-ruh ve zihnin, ayrılmaz bir bütün olduğuna dikkat çekiyor. Bu kitap okurlarının, ihtiyaç hissettiği her anda QR kodları okutup bölümlere, meditasyonlara ve egzersizlere özel olarak hazırlanan, Sema Özpekmezci’nin seslendirdiği animasyonları izleyip, kitap boyunca bahsedilen durumları somut bir hale bürümesini sağlıyor.

Sayfa: 228

NASIL BESLENMELİYİZ?

Ardından gelen Mutlu Tarifler bölümünde ekmekten krakere, börekten pudinge kadar yer alan tariflerle ise beslenmeyi nasıl eğlenceli hale getirebileceğimizi ete kemiğe bürüyor; sağlıklı yiyeceklerin de oldukça pratik hazırlanabildiğini ve enfes olduğunu aktarıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com