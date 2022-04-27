Sağlıklı ve kalıcı kilo vermenin yolu Diyet Değil, Dieta kitabında

Prof. Dr. Feyzullah Ersöz’ün, kilo almak ve vermek üzerine merak edilenleri, farklı başlıklarla ve kolay anlaşılır bir dille anlattığı kitabı Diyet Değil Dieta...

Beslenme düzeni anlamına gelen dieta kelimesinin zaman içinde nasıl anlam değiştirdiğinden yola çıkan Ersöz, her bir kişinin biricik olan metabolizmasını göz önüne alarak, formül ya da liste olmadan, sadece aklın ışığında en doğru beslenme düzenini nasıl bulacağını anlatıyor.

Diyet Değil Dieta adlı yeni kitabında Prof. Dr. Feyzullah Ersöz, sağlıklı ve kalıcı kilovermek için kendilerine has bir Dieta oluştururken, bir kişinin en iyi kılavuzunun bedeni olduğunun altını çiziyor.

Ersöz, bir kişinin vücudunun içinde neler olup bittiğini, sistemin genel olarak nasıl çalıştığını ve kendi özelinde nasıl farklılıklar olabileceğini bilmesinin,beslenme konusunda yapılacak her şeyi lehine çevirmesini nasıl kolaylaştıracağını gözler önüne seriyor.

Bilinmeyen kavramlar

Dieta, herkesin kendine özel bir sistemi olan biricik vücudunu daha yakından tanımasını sağlarken; Metabolizma Hızı, İnsülin Direnci, Aralıklı Açlık, Glisemik İndeks gibi sürekli karşılaşılan ama aslında ne olduğu, ne işe yaradığı, nasıl çalıştığı bilinmeyen kavramlar hakkında da bilgi veriyor, merak edilen ve bilinmesi gereken her şeyi konuştuğumuz dilden anlatıyor...