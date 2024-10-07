Şair Ahmet Telli: Türkiye'de Nobel kazanacak yazar çok Türk şiirinin usta şairlerinden olan Ahmet Telli, Orhan Pamuk'tan sonra Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanacak yazarların çoğunlukta olduğunu söyledi.

Özel Haber

1950 ve 60 kuşağının önemli şairlerinden olan Ahmet Telli, günümüzde en çok okunan şairlerin başında geliyor. Ekim ayında açıklanması beklenen Nobel Ödülleri için geri sayım başladı. Bilim insanı Alfred Nobel anısına her yıl altı dalda verilen Nobel Ödülleri arasında en çok merak edilen ise edebiyatta kime verileceği.

Nobel Ödülleri açıklanmadan isimler de konuşulmaya başlandı. Şunu belirtmekte fayda var; Nobel Edebiyat Ödülü eskisi gibi heyecan yaratmıyor. Bunun nedeni ise son zamanlarda komitenin ödül verirken takındığı siyasi tavır, yaşanan seks skandalı ve kadın yazarları daha az görmesidir. Türkiye'de edebiyat alanında bugüne kadar sadece Orhan Pamuk kazandı.

2006 yılında ödül kendisine verildiğinde Türkiye'de tartışmalar başladı. Daha sonra Kimya alanında ise Aziz Sancar bu ödüle değer görüldü. Böylece Türkiye'de iki isim Nobel'i almaya hak kazandı. Üçüncüsü olur mu sorusu ise devam etmektedir.

Yaz aylarında kendisiyle bir araya geldiğimiz şair Ahmet Telli ile edebiyat üzerine konuşurken söz döndü dolaştı Nobel'e geldi. Ben kendisine "Bundan sonra Türkiye'de hiçbir yazar Nobel'i kazanamaz." dediğimde buna itiraz etti usta şair.

Şair Ahmet Telli ile...

"İYİ YAZARLAR VAR, KAZANIRLAR"

Ahmet Telli, şöyle konuştu;

"Türkiye'de çok iyi yazarlar var. Yeter ki onlara sahip çıkalım, destek olalım. Bana göre Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanacak yazar çok. Bunun için önermek ve uluslararası arenada yazarı pazarlamak lazım."