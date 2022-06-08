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    Şair Cahit Zarifoğlu kabri başında anıldı

    Cahit Zarifoğlu, vefatının 35. yıl dönümünde kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yad edildi.
    • 08.06.2022 - 09:25
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    Şair Cahit Zarifoğlu kabri başında anıldı

    Üsküdar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Küplüce Mezarlığı'nda düzenlenen programda konuşan yazar Osman Koca, Cahit Zarifoğlu'nun çok yönlü bir kişilik olduğunu söyledi. Zarifoğlu'nu sadece bir şair olarak düşünmenin büyük bir yanılsama olacağını ifade eden Koca, "Cahit Zarifoğlu güçlü şiirinin yanı sıra özellikle düz yazı ve çocuk edebiyatı alanında ürettiği eserlerle de örneğine az rastlanır bir düşünce insanıdır" dedi.

    Şair Cahit Zarifoğlu kabri başında anıldı #1

    Şiirleri okundu

    AA'da yer alan habere göre, anma programında Küplüce Cahit Zarifoğlu İlkokulu öğrencileri tarafından Zarifoğlu'nun şiirleri seslendirildi, usta şairin torunu Melike Hüma Koç da dedesi için yazdığı şiiri okudu.


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