Şair Charles Bukowski'nin yalnızlık anlayışı

Amerikalı yazar ve şair Charles Bukowski, hep sıra dışı yaşamıyla bilindi, tanındı. Yazarın yalnızlık anlayışı da hayatı gibi sıra dışı.

Charles Bukowski, çağdaş Amerikan edebiyatının önemli yazarları aarsında sayılıyor. Sıra dışı yaşamıyla hep gündeme geldi, sözleri, edebiyat dünyasında tartışmaların odağında oldu.

Yazarın bir de yalnızlık anlayışı var. Öyle ki, kadınlarla arası hep iyi olan Charles Bukowski, bu sefer yalnızlığı anlatıyor.

Dinleyelim...

İNTİHARIN EŞİĞİNE GELEN YAZAR

"Bir odada tek başıma kaldım, intiharın eşiğinde. Kendimi çok kötü hissettiğim oldu, ama hiçbir zaman birinin odaya girip kendimi daha iyi hissetmemi sağlayacağını düşünmedim? Ya da birkaç kişinin. Başka bir deyişle, yalnızlık beni hiçbir zaman rahatsız etmemiştir, çünkü yalnız kalmaya doyamam. Ben kendimi insan dolu bir odada ya da tezahürat yapan seyircilerle dolu bir tribünde en yalnız hissederim."





"APTAL İNSANLAR..."

"Aptal insanlarla fingirdeyen aptal insanlar. Geceye koşa koşa çıkmak gibi bir ihtiyaç içinde olmadım hiçbir zaman. Barlarda gizlendim, çünkü fabrikalarda gizlenmek istemiyordum. Hepsi bu. Milyonlarca insan adına özür dilerim, ama ben kendimi hiçbir zaman yalnız hissetmedim. Kendimden hoşnutum."

Ergül Tosun

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