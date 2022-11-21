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    Şair Jay Parini'ye göre şiirin okur nezdinde anlamı

    İngiliz yazar ve şair Jay Parini, Şiir Neden Önemlidir adlı kitabında, şiirin okur üzerindeki etkisi ve bu bağlamda ortaya çıkan düşünsel evrimlere yöneliyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 12:19
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 12:21
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    Şair Jay Parini'ye göre şiirin okur nezdinde anlamı

    "Pek çok kişi için şiir bir şey ifade etmez." diyor Jay Parini, kitabının başında. Ama bu genellemeyi görmezden gelerek şiir, dil, şiirin anlamı ve zihinler ile hayatları değiştirme gücü üzerine derin bir inceleme sunuyor.

    Kendisi de şair olan başarılı eğitmen Parini; Aristoteles, Horatius, Longinus gibi yüzyıllar önce şiiri savunmuş insanları ele alarak başlıyor, sonra Wordsworth, Coleridge, Shelley, Eliot, Frost, Stevens ve daha pek çok başarılı şairin şiir savunularını inceliyor.

    Şiirle bağ kurmak

    Okurun şiirsel ses, metaforun gizemi, özgünlük ve özgürlük üzerine düşünmesini sağlayan yazar, gelenekle nasıl bir bağ kurulması gerektiğini de ortaya koyuyor.

    Şair Jay Parini ye göre şiirin okur nezdinde anlamı #1

    Sayfa: 184

    "Şiir önemlidir"

    Parini anlaşılmaz terimler ve karmaşık yorumlardan uzak durduğu bu kitabını şamatacı kültürün gürültüsü yüzünden zaman zaman unutulan bir gerçeği gün yüzüne çıkararak bitiriyor: "Şiir önemlidir çünkü yokluğunda yarım yaşarız, yaşamın sunduğu olanakların tam anlamıyla bilincinde olamayız."


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