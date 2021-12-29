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    Şair ve yazar İbrahim Tenekeci'den deneme kitabı: Yakın Şahitlik

    Şair ve yazar İbrahim Tenekeci'nin yeni deneme kitabı olan Yakın Şahitlik, şairin derin gözlem yeteneğinden oluşan yazılarının toplamıdır.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2021 - 09:19
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    Şair ve yazar İbrahim Tenekeci'den deneme kitabı: Yakın Şahitlik

    Gazeteci-şair İbrahim eski bir yazı işçisidir. Onun yazma süreci geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

    Yazarlık hayatı boyunca çeşitli medya organlarında çalıştı. Kardelen, Dergâh, Kırklar, Derkenar, Merdiven, Endülüs, Edebi Pankart, Düş Çınarı, İkindi Yağmuru, Kaşgar, Edebiyat Ortamı, Ayraç ve Türk Edebiyatı dergilerinde şiir ve yazıları yayınlandı.

    YAKIN ŞAHİTLİK

    Şair İbrahim Tenekeci’nin deneme yazılarından oluşan Yakın Şahitlik Muhit Kitap’ta okuyucuyu selamlıyor.

    Sade bir anlatımın derinlikle buluştuğu Yakın Şahitlik, yaşamın olağan hızında küçük bir ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor.

    Dünyanın eksiği, insanın isteği bitmez. İhtiyaç ile ihtiras arasındaki mesafe uzun gibi görünse de bir anda kısalabilir.

    Şair ve yazar İbrahim Tenekeci den deneme kitabı: Yakın Şahitlik #1

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    BOL ÖDÜLLÜ YAZAR

    Tenekecei, kırktan fazla kitabın yayınlanmasına önayak oldu. Ünlü hikâyeci Mustafa Kutlu'nun başında bulunduğu Dergâh dergisinin yazı işleri mutfağında bulundu.

    Tenekeci, Ağır Misafir adlı eseriyle, 2008 yılında, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “Yılın Şairi” seçildi. Aynı yıl, “Yılın Yazarı” ödülünü de aldı. Tenekeci, Uçuş Denemeleri, Tüfeksiz Hareketler, Peltek Vaiz, Üç Köpük, Son Düzlük, Görmeden Ölmek, Üzgünlük, Öbür Divan, Giderken Söylenmiştir gibi kitaplara da imza attı.

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