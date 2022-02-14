Şair ve yazar Salih Bolat, hayatını kaybetti

Şair, yazar ve akademisyen Salih Bolat, Kovid-19 sebebiyle 66 yaşında hayata veda etti.

Koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle bir süredir hastanede tedavi gören 66 yaşındaki şair, yazar ve akademisyen Salih Bolat, yaşamını yitirdi. Bolat'ın vefatının ardından Yitik Ülke Yayınları, "Sevgili şair dostumuz, ağabeyimiz Salih Bolat’ımızı yitirdik. Ailesinin, dostlarının, sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun… Ruhu şad olsun…" paylaşımını yaptı.

Araştırmacı yazar Berken Döner de "Biricik sevgilimi, taparcasına sevdiğim adamı, Salihim'i Salih Bolat'i kaybettik." dedi.

"ZAN..."

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) ise Salih Bolat için yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Değerli şair ve yazar, üyemiz Salih Bolat’ı erken yaşta yitirmenin üzüntüsü içindeyiz. Bir 'zan' olmalı günün ortasına düşen bu haber! 'bir tay soğuk suya tutuyor alnını yağmurlu bir avluya giriyor ışık beni aydınlıktan ayıran şey bu olmalı bu görüntü bu zan…” (Zan/ Rüya Zamanı)