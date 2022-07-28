Petrol
102.88
1.19%
Euro
18.2956
0.12%
Dolar
17.8678
-0.06%
Altın
998.35
0.11%
Borsa
2543
-0.03%
Bitcoin
424.831
8.19%
BTXN Coin
10.00
-13.11%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Şair Yahya Kemal'in 120 yıl sonra bilinmeyen şiiri ortaya çıktı

    Yahya Kemal’in 18 yaşında Üsküp’te yazdığı, varlığı bilinmeyen bir şiiri 120 yıl sonra bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2022 - 13:24
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 13:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şair Yahya Kemal'in 120 yıl sonra bilinmeyen şiiri ortaya çıktı

    Yahya Kemal’in ilk şiiri Hatıra’dan sonra Musavver Terakki dergisinde yayınlanan ikinci şiiri olan Hüsn-Gönül adlı eser, daha önce de Ömer Seyfettin’in kayıp Cambazın Aşkı hikayesini keşfeden Serkan Tuna tarafından bulundu.

    Musavver Terakki dergisinin 1902 tarihli sayısında bulunan bir kıtalık Hüsn-Gönül’ adlı şiirde, şairin Agah Kemal imzası ve Üsküp’ten notu bulunuyor. Şiiri keşfeden Tuna, eseri Türk Kültürü Dergisi’nin 60’ıncı yıl sayısında yayınlanan Yahya Kemal’in Gözden Kaçmış Bir Şiiri Üzerine’ adlı makalesiyle araştırmacılarının ilgisine sundu.

    Şair Yahya Kemal in 120 yıl sonra bilinmeyen şiiri ortaya çıktı #1

    120 yıl sonra keşfedildi

    Yahya Kemal’in 120 yıl sonra keşfedilen ‘Hüsn-Gönül’ şiiri A(hmet) Agah (Üsküp’ten) ismiyle 20 Mart 1902 tarihli Musavver Terakki mecmuasının ikinci sayısında ‘Bir Kıt’a’ üst başlığıyla yer alıyor.

    Şair Yahya Kemal in 120 yıl sonra bilinmeyen şiiri ortaya çıktı #2

    Şairin Osmanlı Türkçesi kaleme aldığı şiir, günümüz Türkçesi ile şöyle:

    Hüsn-Gönül Hüsnün senin bir afet-i sevda-şikârdır Gönlüm benim o dâmda hâlâ şikârdır Gönlümde aks-i tâbiş-i hüsnünle ey peri Nûr-i tecelliyât-ı Hüda aşikârdır (Güzellik-Gönül Senin güzelliğin sevda avcısı bir afettir Benim gönlümse o tuzakta hala bir av Ey peri, güzelliğinin o parlak yansıması Gönlümde Allah’ın tecellilerinden yansıyan nur olarak aşikardır)


    İlginizi Çekebilir

    Vedat Bilgin'den EYT mesajı
    Gündem

    Vedat Bilgin'den EYT mesajı

    Konya’da döviz bozdurma bahanesiyle kuyumcudan 100 bin lira çaldılar
    3. Sayfa

    Konya’da döviz bozdurma bahanesiyle kuyumcudan 100 bin lira çaldılar

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir