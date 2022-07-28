Şair Yahya Kemal'in 120 yıl sonra bilinmeyen şiiri ortaya çıktı

Yahya Kemal’in 18 yaşında Üsküp’te yazdığı, varlığı bilinmeyen bir şiiri 120 yıl sonra bulundu.

Yahya Kemal’in ilk şiiri Hatıra’dan sonra Musavver Terakki dergisinde yayınlanan ikinci şiiri olan Hüsn-Gönül adlı eser, daha önce de Ömer Seyfettin’in kayıp Cambazın Aşkı hikayesini keşfeden Serkan Tuna tarafından bulundu.

Musavver Terakki dergisinin 1902 tarihli sayısında bulunan bir kıtalık Hüsn-Gönül’ adlı şiirde, şairin Agah Kemal imzası ve Üsküp’ten notu bulunuyor. Şiiri keşfeden Tuna, eseri Türk Kültürü Dergisi’nin 60’ıncı yıl sayısında yayınlanan Yahya Kemal’in Gözden Kaçmış Bir Şiiri Üzerine’ adlı makalesiyle araştırmacılarının ilgisine sundu.

120 yıl sonra keşfedildi

Yahya Kemal’in 120 yıl sonra keşfedilen ‘Hüsn-Gönül’ şiiri A(hmet) Agah (Üsküp’ten) ismiyle 20 Mart 1902 tarihli Musavver Terakki mecmuasının ikinci sayısında ‘Bir Kıt’a’ üst başlığıyla yer alıyor.

Şairin Osmanlı Türkçesi kaleme aldığı şiir, günümüz Türkçesi ile şöyle:

Hüsn-Gönül Hüsnün senin bir afet-i sevda-şikârdır Gönlüm benim o dâmda hâlâ şikârdır Gönlümde aks-i tâbiş-i hüsnünle ey peri Nûr-i tecelliyât-ı Hüda aşikârdır (Güzellik-Gönül Senin güzelliğin sevda avcısı bir afettir Benim gönlümse o tuzakta hala bir av Ey peri, güzelliğinin o parlak yansıması Gönlümde Allah’ın tecellilerinden yansıyan nur olarak aşikardır)