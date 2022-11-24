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    Şairlerin öğretmen temalı önemli şiirlerinden seçkiler

    Bugün Öğretmenler Günü... Kutlu olsun. Şairlerin öğretmen temalı şiirlerinden bir derleme hazırladık.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 12:49
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 13:15
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    Şairlerin öğretmen temalı önemli şiirlerinden seçkiler

    Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

    Bu vesileyle öğretmenler için yazılan şiirlerden bir seçki hazırladık...

    "Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum

    Bütün çiçeklerini getirin buraya,

    Öğrencilerimi getirin, getirin buraya,

    Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer

    Bütün köy çocuklarını getirin buraya,

    Son bir ders vereceğim onlara,

    Son şarkımı söyleyeceğim,

    Getirin, getirin... Ve sonra öleceğim."

    Şairlerin öğretmen temalı önemli şiirlerinden seçkiler #1

    Öğretmenim

    Bütün karanlığın ulu güneşi,

    Her gece gönlüme dol öğretmenim.

    Kim ki çıkmak ister ömür dağına,

    Ancak senden başlar yol öğretmenim.

    Şairlerin öğretmen temalı önemli şiirlerinden seçkiler #2

    Öğretmenin Düşü

    Mavi bir ışık yandı gözlerimde,

    Gökyüzü öyle yakın

    Çocuklar doğacak çocuklarım

    Ve öyle yağmur ki toprak, koklarsın

    Ellerin bütün hayvanlar alemi,

    Hangi ağacı çalsam açıyor

    Uzaylar uslu,

    Yönlerim yörük,

    Sağduyularım sol duyu.

    Şairlerin öğretmen temalı önemli şiirlerinden seçkiler #3

    Öğretmen

    A’dan başlar aydınlık,

    Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.

    Soluğudur düşüncenin, buğdaydan yalaza dek

    Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir

    Yeryüzü ile el ele öğretmen.

    Şairlerin öğretmen temalı önemli şiirlerinden seçkiler #4

    Köy Öğretmenleri

    Yurdumuz uçsuz bucaksız,

    Gökte yıldız kadar köylerimiz var.

    Ama uzak, ama harap, ama garipsi…

    Alın benim gönlümden de o kadar.

    Şairlerin öğretmen temalı önemli şiirlerinden seçkiler #5

     

    Işık Dalı

     

    Ellerin vardır öğretmenim,

    Memleketin alın yazısını yazar.

    Dağıtır kopkoyu karanlıkları,

    Ellerin yüreklerimizde bahar…

    Şairlerin öğretmen temalı önemli şiirlerinden seçkiler #6

    Çocuklarım

    Yoklama defterlerinden öğrendim sizi,

    Benim haylaz çocuklarım!

    Sınıfın devamsızını,

    Bir sinema dönüşü tanıdım;

    Koltuğunda satılmamış gazeteler…

    Şairlerin öğretmen temalı önemli şiirlerinden seçkiler #7

    Bir İlkbahar Şiirine Başlangıç

    Hava ne kadar güzel öğretmenim,

    Yollar, ağaçlar, kuşlar ne kadar güzel.

    Yeryüzü pırıl pırıl öğretmenim,

    Gizlisi saklısı kalmamış dünyanın,

    Nesi var nesi yoksa dökmüş ortaya

    Bütün bitkiler, bütün hayvanlar, bütün taşlar

    Sürüngenler, konglomeralar, serhaslar,

    Hepsi, hepsi orada öğretmenim.


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