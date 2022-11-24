Şairlerin öğretmen temalı önemli şiirlerinden seçkiler

Bugün Öğretmenler Günü... Kutlu olsun. Şairlerin öğretmen temalı şiirlerinden bir derleme hazırladık.

Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Bu vesileyle öğretmenler için yazılan şiirlerden bir seçki hazırladık...

"Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum

Bütün çiçeklerini getirin buraya,

Öğrencilerimi getirin, getirin buraya,

Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer

Bütün köy çocuklarını getirin buraya,

Son bir ders vereceğim onlara,

Son şarkımı söyleyeceğim,

Getirin, getirin... Ve sonra öleceğim."





Öğretmenim

Bütün karanlığın ulu güneşi,

Her gece gönlüme dol öğretmenim.

Kim ki çıkmak ister ömür dağına,

Ancak senden başlar yol öğretmenim.





Öğretmenin Düşü

Mavi bir ışık yandı gözlerimde,

Gökyüzü öyle yakın

Çocuklar doğacak çocuklarım

Ve öyle yağmur ki toprak, koklarsın

Ellerin bütün hayvanlar alemi,

Hangi ağacı çalsam açıyor

Uzaylar uslu,

Yönlerim yörük,

Sağduyularım sol duyu.





Öğretmen

A’dan başlar aydınlık,

Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.

Soluğudur düşüncenin, buğdaydan yalaza dek

Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir

Yeryüzü ile el ele öğretmen.





Köy Öğretmenleri

Yurdumuz uçsuz bucaksız,

Gökte yıldız kadar köylerimiz var.

Ama uzak, ama harap, ama garipsi…

Alın benim gönlümden de o kadar.





Işık Dalı

Ellerin vardır öğretmenim,

Memleketin alın yazısını yazar.

Dağıtır kopkoyu karanlıkları,

Ellerin yüreklerimizde bahar…





Çocuklarım

Yoklama defterlerinden öğrendim sizi,

Benim haylaz çocuklarım!

Sınıfın devamsızını,

Bir sinema dönüşü tanıdım;

Koltuğunda satılmamış gazeteler…





Bir İlkbahar Şiirine Başlangıç

Hava ne kadar güzel öğretmenim,

Yollar, ağaçlar, kuşlar ne kadar güzel.

Yeryüzü pırıl pırıl öğretmenim,

Gizlisi saklısı kalmamış dünyanın,

Nesi var nesi yoksa dökmüş ortaya

Bütün bitkiler, bütün hayvanlar, bütün taşlar

Sürüngenler, konglomeralar, serhaslar,

Hepsi, hepsi orada öğretmenim.