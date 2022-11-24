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- Şairlerin öğretmen temalı önemli şiirlerinden seçkiler
Şairlerin öğretmen temalı önemli şiirlerinden seçkiler
- Haber Merkezi
- 24.11.2022 - 12:49
- Güncelleme : 24.11.2022 - 13:15
Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.
Bu vesileyle öğretmenler için yazılan şiirlerden bir seçki hazırladık...
"Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum
Bütün çiçeklerini getirin buraya,
Öğrencilerimi getirin, getirin buraya,
Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer
Bütün köy çocuklarını getirin buraya,
Son bir ders vereceğim onlara,
Son şarkımı söyleyeceğim,
Getirin, getirin... Ve sonra öleceğim."
Öğretmenim
Bütün karanlığın ulu güneşi,
Her gece gönlüme dol öğretmenim.
Kim ki çıkmak ister ömür dağına,
Ancak senden başlar yol öğretmenim.
Öğretmenin Düşü
Mavi bir ışık yandı gözlerimde,
Gökyüzü öyle yakın
Çocuklar doğacak çocuklarım
Ve öyle yağmur ki toprak, koklarsın
Ellerin bütün hayvanlar alemi,
Hangi ağacı çalsam açıyor
Uzaylar uslu,
Yönlerim yörük,
Sağduyularım sol duyu.
Öğretmen
A’dan başlar aydınlık,
Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.
Soluğudur düşüncenin, buğdaydan yalaza dek
Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir
Yeryüzü ile el ele öğretmen.
Köy Öğretmenleri
Yurdumuz uçsuz bucaksız,
Gökte yıldız kadar köylerimiz var.
Ama uzak, ama harap, ama garipsi…
Alın benim gönlümden de o kadar.
Işık Dalı
Ellerin vardır öğretmenim,
Memleketin alın yazısını yazar.
Dağıtır kopkoyu karanlıkları,
Ellerin yüreklerimizde bahar…
Çocuklarım
Yoklama defterlerinden öğrendim sizi,
Benim haylaz çocuklarım!
Sınıfın devamsızını,
Bir sinema dönüşü tanıdım;
Koltuğunda satılmamış gazeteler…
Bir İlkbahar Şiirine Başlangıç
Hava ne kadar güzel öğretmenim,
Yollar, ağaçlar, kuşlar ne kadar güzel.
Yeryüzü pırıl pırıl öğretmenim,
Gizlisi saklısı kalmamış dünyanın,
Nesi var nesi yoksa dökmüş ortaya
Bütün bitkiler, bütün hayvanlar, bütün taşlar
Sürüngenler, konglomeralar, serhaslar,
Hepsi, hepsi orada öğretmenim.