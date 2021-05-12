Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı Şermin Yaşar'a gitti

Şermin Yaşar, yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen Sait Faik Hikâye Armağanı’na Kasım 2020'de yayımlanan Deli Tarla kitabıyla kazandı.

Öykülerinde adeta siyah-beyaz dönemlerin duyarlılığıyla bezenmiş insan öykülerini aktaran Şermin Yaşar, okurlarıyla arasındaki özel bağı her yeni öyküsüyle daha da güçlendiriyor.

VERİLME NEDENİ

Darüşşafaka Cemiyeti’nin önderliğinde Doğan Hızlan’ın Başkanlığı’nda toplanan Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Metin Celâl, Prof. Dr. Murat Gülsoy ve Beşir Özmen’den oluşan Sait Faik Hikâye Armağanı Jürisi, Şermin yaşar’a 67. Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı’nı "insan psikolojisinin karanlık yanlarını ustaca kurulmuş olay örgüleri ve ironik bir dille anlatmakta gösterdiği başarıdan dolayı" değer gördü.





YAZAR HAKKINDA

1982 Berlin doğumlu olan Şermin Yaşar, Türk Dili ve Edebiyatı mezunudur. Yüksek lisansını yine edebiyat alanında yapan yazar, reklam ve medya sektöründe metin yazarlığı, reklam yazarlığı, kreatif direktörlük yapmıştır.

Çocuk edebiyatına Çok Hayal Kuran Çocuk, Oyun Takvimi, Dedemin Bakkalı, Dedemin Bakkalı Çırak, Tilki Masalları, Cingo, Kuş Masalları, Abartma Tozu, Bizimki, Oh Ne Âlâ Memleket eserlerini kazandırmıştır.

Tarihi Hoşça Kal Lokantası, Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu ve Gelirken Ekmek Al isimli öykü kitaplarının yazarı olan Şermin Yaşar üç çocuk annesidir.

