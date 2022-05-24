Sait Faik Abasıyanık'ın hikayeleri sanatseverlerle buluşuyor

Türk edebiyatının önde gelen yazarından Sait Faik Abasıyanık'ın hikayeleri, "Şehir Amber Kokacak" dinletisi YouTube kanalında sanatseverlerle buluştu.

YouTube'da 23 Mayıs saat 20.30'da yayınlanan "Şehir Amber Kokacak" başlıklı dinletide, "Müthiş Bir Tren", "Havuz Başı", "Balıkçısını Bulan Olta", "Yüksek Kaldırım", "Serseri Çocuk ve Köpek" hikayeleri, eski bir radyo kayıt stüdyosunun canlandırıldığı sahne düzeninde sunulacak.

Müzik eşliğinde hikayeler

AA'da yer alan habere göre, Atilla Birkiye'nin düzenlediği, müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın'ın üstlendiği, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyguladığı dinletide hikayeleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek seslendirirken, Seda Subaşı (keman) ve Şemsa İdil Ural (çello) eşlik edecek.