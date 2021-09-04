Salgın hastalıklar kitabı: Pandemi, Dünü, Bugünü, Yarını

kadim Yayın Gurubu etiketiyle raflardaki yerini alan Pandemi: Dünü, Bugünü ve Yarını adını taşıyan kitap, pandemi ve salgın hastalıklarla ilgili değerli bilgiler veriyor.

Bulaşıcı hastalıklar insanlık tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. İlk çağlardan itibaren farklı bulaşıcı hastalıklar kaynak aldığı yerden; ticaret, seyahat, göç ve savaşlar yoluyla ülkeden ülkeye yayılmıştır.

Dünyanın önemli bir kısmını etkileme potansiyeline sahip olan bulaşıcı hastalıklar, salgın düzeyinde hissedildiklerinde pandemi olarak adlandırılmaktadır.

Küresel eğilimlerin ağır bastığı günümüz dünyasında bu tür salgın niteliği taşıyan ve pandemi olarak değerlendirilen bulaşıcı hastalıklar hızlı bir şekilde yayılmakta ve güçlü sağlık sistemi olan ülkelerde bile hastaların istenilen ölçek ve kalitede sağlık hizmetine erişmelerine engel olabilmektedir.

Halen daha devam eden Covid-19 Pandemisi, salgın henüz sona ermeden bile insanlık tarihindeki en etkili salgınlar arasında yerini alacak etkiye ulaşmıştır.

HAYATI OLUMSUZ ETKİLEYEN HASTALIK

Bu pandemi de diğer pandemilere benzer şekilde yol açtığı tıbbî olumsuzluklar yanında hemen her sektör üzerinde etkili olmuştur. Ekonomi, çalışma hayatı, sosyal hayat, toplum psikolojisi, hukuk, eğitim, din, edebiyat, spor vb. birçok konuda bu olumsuz etkileri şimdiden görmek mümkündür.

KİTABIN AMACI

Şüphesiz dinamik bir süreçte devam eden bu salgın henüz nihayete ermiş değildir. Dolayısıyla sürece dair yeni araştırma ve yayınlarla güncel gelişmelerin takip edilmesi muhtemel görünmektedir. Elinizdeki kitapla, önemli ölçüde temel etkileri netleşmiş Covid-19 Pandemisini mevcut haliyle değerlendirerek etki alanlarına dair bir bakış açısı getirmeye ve pencereler açmaya çalışmaktır amaç.

Kadim Yayın Grubu kitabı ve çıkış hikayesini şöyle anlatıyor;

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İTHAF EDİYORUZ"

"Bu bağlamda farklı disiplinlerden çok sayıda yazarla görüştük ve başlıkları tartışmaya açtık. Sadece tespitlerle yetinmedik, geçmişi ve mevcudu resmettik, çözüm önerileri ve gelecek dönemler için uyarıları da içeren metinler ortaya koyduk. Belirlenen kapsam çerçevesinde konunun uzmanı değerli yazarlarımız büyük özveriyle metinlerini hazırladılar. Kitabımızı salgının ön saflarında hastalara hizmet verirken hastalanan ve tüm çabalara rağmen kaybettiğimiz değerli sağlık çalışanlarına ithaf ediyoruz."

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com