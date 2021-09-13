Sally Rooney'nin Normal İnsanlar romanının dizi uyarlaması çok sevildi

Sally Rooney'nin The New York Times çok satan listesine giren ve ödüllü romanı Normal İnsanlar, diziye uyarlandı ve izleyicilerden tam not aldı.

Normal İnsanlar, İrlanda'nın batısındaki küçük bir kasabadaki okul günlerinin sonundan Trinity Üniversitesi'ndeki lisans yıllarına kadar Marianne ve Connell'in yaşadığı karmaşık ilişkiyi izliyor.

12 BÖLÜMLÜK DİZİ

Rooney'nin romanı, kendisiyle birlikte Alice Birch ve Mark O’Rowe tarafından senaryolaştırıldı ve 12 bölümlük bir diziye uyarlandı. Dizinin başrollerinde ise Daisy Edgar-Jones ve Paul Mescal yer alıyor.