Haberler

Kitap Haberleri

Sally Rooney'nin Normal İnsanlar romanının dizi uyarlaması çok sevildi

Sally Rooney'nin Normal İnsanlar romanının dizi uyarlaması çok sevildi

Sally Rooney'nin The New York Times çok satan listesine giren ve ödüllü romanı Normal İnsanlar, diziye uyarlandı ve izleyicilerden tam not aldı.