Samimi bir deneme kitabı: Konuşamadığımız Ne Varsa

Samimi bir deneme kitabı: Konuşamadığımız Ne Varsa

Arda Erel’in deneme türündeki yeni kitabı Konuşamadığımız Ne Varsa, İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflarda yerini aldı.

Verimli kalemi, çarpıcı aforizmaları ve samimi diliyle genç yaşta kendi özgün dilini oluşturarak çok satan yazarlar arasında kendine yer bulmayı başaran Arda Erel’in yeni kitabı Konuşamadığımız Ne Varsa çıktı.

İnkılâp Kitabevi etiketiyle okuyucuyla buluşan ve Erel’in dört yıl aradan sonra çıkardığı ilk deneme kitabı olan Konuşamadığımız Ne Varsa, siyasi, ekonomik ya da kültürel nedenlerle birbirinden giderek uzaklaşan bir toplum içinde yarım kalan hayallerin, keşfedilemeyen benliklerin, kavuşulamayan aşkların girdabında mutsuzluğa sürüklenenleri anlatıyor.

SAMİMİ BİR KÖPRÜ

Alışıldık tarzından ödün vermeden hayatın her rengini kabul etmeyi, kendi renklerinin yanı sıra başkalarının renklerine de saygı göstermeye davet eden Konuşamadığımız Ne Varsa, Arda Erel’in okuruyla kurduğu samimi bir köprüyle de içten bir anlatı sunuyor.





Sayfa: 232

KELİMELERİN ANLATICI GÜCÜ

Farklı nedenlerle birbirinin görüşüne saygı göstermeyen bir topluma yeni kitabıyla çağrı yapan Erel, herkesin bir arada yaşamak zorunda olduğu anlayışını kelimelerin etkileyici anlatı gücüyle sunuyor.





DENEME KİTABI

Deneme türündeki yeni kitabıyla mesafeli durulan konuların sadece ideolojileri, fikirleri, yaşantıları içermediğini ve bunun sonucu olarak insanlardan da uzak durma olgusunun ortaya çıktığını gösteren Arda Erel, kitabının her satırında bu katı anlayışı kırmaya çalışıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com