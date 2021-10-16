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    Samimi otobiyografik kitap: Selam Söyle O Günlere

    Birgül Konuk’un yazdığı Selam Söyle O Günlere Destek Yayınları’ndan çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2021 - 11:33
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    Samimi otobiyografik kitap: Selam Söyle O Günlere

    Selam Söyle O Günlere, 60’lı yıllardan bugüne uzanan varlıklı bir ailenin trajedilerle dolu güçlü ve dokunaklı bir anlatısı. Zeki Müren’li yemek masalarında başlayan ve dünyanın her köşesine uğrayarak görkemli anılarla örülen iki kardeşin büyüme hikâyesiyle kader, zenginlik, ölüm, kadın erkek ilişkileri, evlilik, anne babalık kavramlarını sıra dışı bir bakış açısıyla okuyacaksınız. Bu kitap hayatın zorluklarını aşmak isteyen herkesi yüreklendirecek bir çağrı niteliği taşıyor.

    Kendini yoktan var eden insanların hikâyelerini duymuşsunuzdur. Bir de varlıktan sıfır noktasına gelenler vardır…

    HAYATTA BAZI NOKTALAR

    Hayat etrafında dönüp durduğumuz bir çemberse, hepimizin uğradığı bazı noktalar bulunur. Bu noktalar bazen hiç beklemediğimiz yerler olabilir; gencecik bir kadının, üstelik son derece modern yetişmiş bir kadının, aşkı uğruna her şeyi geride bırakıp Arabistan’a gitmesi ve orada şeriat yönetiminde türlü zorlular yaşaması gibi…

    Ya da aynı gecede hem annesini, hem babasını hem de kardeşini kaybetmesi gibi…

    Samimi otobiyografik kitap: Selam Söyle O Günlere #1

    Sayfa: 248

    SAMİMİ OTOBİYOGRAFİ

    Bu kitap insanın kaderinin değişmez yazgısını ortaya koyan, nihai son olan ölümün, bir kadının mücadelesinin, aile bağlarının, zenginliğin ve ihanetin en derin sırlarıyla örülü otobiyografik samimi bir itiraf…

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

     

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