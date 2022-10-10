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    Samimi ve çekincesiz: Çağdaş Sanatın Sahtekarlığı kitabı

    Yazar Avelina Lesper, Çağdaş Sanatın Sahtekarlığı adlı kitabında, edebiyat kuramları çerçevesinde sanata ve edebiyata yeni bir boyut kazandırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 11:38
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    Samimi ve çekincesiz: Çağdaş Sanatın Sahtekarlığı kitabı

    Çekincesiz ve samimi üslubuyla dikkat çeken Avelina Lésper, Çağdaş Sanatın Sahtekarlığı'nda çağdaş sanat ideolojisinin sorgulanamayan dogmalarını irdeliyor ve şu zor soruya yanıt arıyor.

    Yoksa çağdaş sanat bir kandırmacadan mı ibaret?

    Sanat tarihinde benzersiz bir an içinde yaşamaktayız. Önceden çağdaş sanat addettiğimiz şey günümüzde bir ideolojiye, eleştirenlerin hiçbir sorgulama yapmasına olanak tanımayan koyu bir tutuculuğa dönüştü. Çağdaş sanat teorisyenlerinin tesis ettiği dogmaların bazılarına hepimiz aşinayız.

    Sanatı meydana getiren şey eserler değil fikirlerdir; herkes sanatçıdır; sanatçının sanat addettiği her şey sanattır ve elbette küratör sanatçıdan üstündür.

    Özen karşıtlığı

    Böyle bir özen karşıtlığı sayesinde üşengeçlik, zıpçıktılık, zekâ eksikliği gibi kavramlar bu sahte sanatın birer değerine dönüştü ve her şey müzelerde sergilenebilir hale geldi.

    Samimi ve çekincesiz: Çağdaş Sanatın Sahtekarlığı kitabı #1

    Sayfa: 192

    Tamamen boyun eğmek

    Hiçbir estetik değeri bulunmadan sanat diye sunulan nesneler bu dogmatizmin buyurduğu şekilde, bir otoritenin buyurduğu prensiplere tamamen boyun eğerek kabul edilmekte.


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