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    Samir Hamzaoğulları’nın yeni kitabı: Nerfoziş

    İstanbul’un gizemli hikâyelerini dünyaya tanıtma vizyonu ile kurulan Dark İstanbul Yayınları’nın koleksiyonuna, gizem dolu bir kitap daha eklendi.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2021 - 11:11
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 11:46
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    Samir Hamzaoğulları’nın yeni kitabı: Nerfoziş

    Aslında bir senarist olan yazar Samir Hamzaoğulları, ilk romanı olan “Nerfoziş” ile okurunun zihninde adeta film kareleri oluşturuyor.

    Romandaki baş karakter Yakup öylesine acı dolu travmalara maruz kalıyor ki, sonunda onun gerçekten akılalmaz bir hastalığa tutulduğunu düşünen Psikiyatr Prof. Dr. Nesrin Güven, bu sendromun adını NERFOZİŞ olarak kodluyor.

    Belki de tıp dünyasında hipotez olarak incelenecek yeni bir akıl hastalığı ihtimalinin romanını yazan Hamzaoğulları, bu ilk kitabının her paragrafında kurguladığı şaşırtıcı olaylar zincirini akıcı bir üslupla kaleme alıyor.

    Samir Hamzaoğulları’nın yeni kitabı: Nerfoziş #1

    KİTAPTAN...

    "Gözlüğünü pencereye tutarak camlarını kontrol etti. Temiz olduklarından emin olunca zarif bir hareketle burnunun üzerine yerleştirdi. Öne düşen birkaç uzun saçı kulağının arkasına doğru bakımlı ve ojeli parmaklarıyla ittirdi. İki taraf da birbirinden cevap beklerken sessizlik uzadı. Psikiyatr işaret parmağını tekrar gözlüğüne götürerek burnuna iyice yerleştirdikten sonra sessizliği bozdu."

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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