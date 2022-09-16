Samsun'dan Avustralya'ya Uzanan Yol: Felek Beni Okyanustan Aşırdı

Takvimler 10 Haziran 1970’i gösteriyordu. Tam 15 yıl Türkiye’ye dönemedi Orhan Gazi, zira yol uzun, yolculuk masraflıydı

Asıl adı Battal Gazi Orhan'dı, sahne adı olarak “Orhan Gazi”yi benimsedi… Samsun’da bir yandan sahneye çıkıp diğer yandan çalışırken işçi olarak yurtdışına gitmeye karar veren Orhan Gazi, bundan neredeyse yarım asır önce Samısun’dan kalkıp ta Avustralya’ya gitti, ekmek parası için… Uçakla neredeyse bir günlük yol…

Bu arada boş durmadı Avustralya’da: Sydney’deki ilk Türk restoranını açtı… Avustralya’da çıkan ilk Türk plağına imza attı…. Türk Musiki Derneği’nin kurucularından oldu… Yeri geldi Türk spor kulübü için çalıştı, yeri geldi tiyatro sahnesine çıktı… Kısaca vatan millet sevgisi neyi gerektiriyorsa, yabancı ellerde Türkiye en iyi nasıl temsil edilecekse o da onu yaptı.

Yaşananlar unutulmasın

Ömrünün yarsından fazlasını geçirdiği Avustralya ikinci memleketi oldu. Çocukları orada doğdu, orada büyüdü…Ama vatan hasreti ağır bastı, 43 yıl sonra doğduğu topraklara kesin dönüş yaptı. Ve yaşadıkları unutulmasın, örnek alınsın diye bu kitabı yazdı.

Sayfa: 152

Kitaptan...

"Para durumumuzu Türk Cemiyeti Başkanı Kemal Döver’e anlattım. “Orhan sen tüberküloz, ben veremim, ne fark var ki? Aynı sıkıntıyı ben de cemiyet olarak çekiyorum” deyince bir şey diyemedim. Tek çaremiz, vatandaşlarımızın kapılarını tek tek çalıp onlardan yardım istemekti. İki yüz elli dolar bize yetiyordu.

Bayrağımızı koynuma aldım, kapı kapı dolaşmaya başladık. Kapıyı açana koynumdan bayrağı çıkarıp, “Gençlerimiz bayrağımız olan formalarıyla ülkemizi temsil edecekler” dememize rağmen beş dolar toplayamadık. “Biz hotboldan ağnamazuk” deyip kapıyı kapatıyorlardı."