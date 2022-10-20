Sanal dünyanın sahte mutlulukları üzerine: Plesebo Etkisi

Çocuk kitaplarının sevilen yazarı Pelin Güneş, günümüzde yaşanan sahte mutlulukları çocuklar için yazdığı Plesebo kitabında anlatıyor.

Pelin Güneş, sanal dünyanın yarattığı sahte mutluluklar üzerine kalem oynattığı Plasebo Etkisi'nde, sürekli gelişen ve değişen teknolojilerin gölgesinde yükselen yeni dünya anlayışına ve onun sunduğu akılalmaz nimetlere mizahın gücüyle yaklaşıyor.

Okurlarını, tesadüfen(!) karşılarına çıkan bir internet reklamı aracılığıyla yavru bir gorili evlat edinen Tarhan Ailesi'nin evine konuk eden roman, büyükşehir karmaşasında kesişen farklı yaşamlara ayna tutuyor.

Günce şeklinde ilerleyen anlatısıyla keyifli bir okuma deneyimi sunan Plasebo Etkisi, ilk gençlik çağının heyecanlarını, hayallerini, sorunlarını; aile ve arkadaşlık ilişkileri çerçevesinde ustalıkla yansıtıyor. Gerçeğin yerine algının konduğu yeni dünya düzenini sorgulatan kitap, gençleri gözlem yapmaya ve yazmaya yüreklendiriyor.

Hayat felsefesi

Günümüz insanının adeta hayat felsefesine dönüştürdüğü, kolay yoldan özgüven, zenginlik ve mutluluk edinme çabalarını, nokta atışı tespitlerle ortaya koyan yazar, eskiden bizi şaşırtan ya da üzen pek çok şeyin, şimdilerde nasıl sıradan ve olağan kabul edildiği gerçeği hakkında düşündürüyor.

Sayfa: 168

Kitap ne anlatıyor

Yedinci sınıfa giden Tuna, öğretmeninin önerdiği okuma listesine isyan edince kendini severek okuyacağı kitabı yazarken bulur. Tam da o günlerde, bir internet sitesinden alışveriş yaparken kazara bastığı onay tuşu, onu bambaşka bir serüvenin anlatıcısı yapar.

Sanal sepetine attığı goril yavrusunun, zor bir dönemden geçen annesini mutlu edeceğine adı gibi emindir Tuna. Zaten bir yıllığına ayda sadece otuz dolar ödeyeceklerdir! Oysa işin rengi başkadır.

Doodle adındaki goril, Tarhan'ların hanesine aradıkları mutluluğu pek de getiremez.

Yaşanan kargaşa yetmezmiş gibi ansızın çıkan sağlık sorunları, Tuna'ların apartmanlarına yeni taşınan Kokangül Ailesi'nin eksantrik çıkışları derken gerilim tırmanır. Sular durulduğunda kahramanımız elindeki deftere bakıp şaşakalır. Kaleme almaya çalıştığı kitap çoktan hazırdır.