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    Sanat Kütüphanesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

    İstanbul’un yeni sanat alanlarından biri olan Kazlıçeşme Sanat binası içinde açılan ‘Sanat Kütüphanesi’, Türkiye’deki sayılı ihtisas kütüphanelerinden biri olarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
    • DHA
    • 06.04.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 09:36
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    Sanat Kütüphanesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

    Resim, grafik, fotoğraf, heykel, mimarlık, tasarım, tekstil, moda, sinema, tiyatro, müzik konularında 10 bin adet Türkçe ve yabancı dilde kitap barındıran kütüphane, periyodik yayın açısından da zengin.

    Kütüphanede, yabancı dilde 206 bin adet bilimsel kaynak, EBSCO Akademik veritabanı üzerinden pdf formatında araştırmacıların hizmetine sunuluyor.

    Kütüphane açık raf sistemiyle işliyor. Kataloglama çalışmalarıyla nadir sanat kitaplarının raflara kazandırılması için sahafiye çalışmaları sürüyor.

    Sanat Kütüphanesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı #1

    KİTAP SAYISI

    Kazlıçeşme Sanat Kütüphanesi’nin koleksiyonunda; 600 adet sanat tarihi, 350 adet sanat felsefesi, 1.000 adet sanat kuram ve eleştirisi, 1.150 adet sanat arkeoloji ve antropolojisi, 850 adet grafik ve plastik sanatlar, 400 adet fotoğraf, 900 adet mimari, 1.300 adet sinema ve tiyatro, 600 adet müzik, 700 adet sosyal bilimler, 370 adet genel konularla ilgili eser,  850 adet yabancı eser, 350 adet sanat felsefesi, 1.000 adet sanat ve kuram eleştirisi yer alıyor.

    Sanat Kütüphanesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı #2

    ÇOK AMAÇLI KÜTÜPHANE

    Daha çok lisansüstü öğrencilere, akademisyenlere ve sanatçılara hizmet vermesi planlanan kütüphanede, mevcut bilgisayarlarla veya kişisel bilgisayarla ilgili alanlarda dijital kaynaklara veya veritabanlarına ulaşmak çok kolay. Dışarıya kitap verilmiyor ancak fotokopi hizmeti var.

    Kütüphanede bir program çerçevesinde özel gösterimler, söyleşiler ve mini konserler düzenleniyor. Ziyaretçilere ilham vermek üzere salonun merkezine yerleşen piyano, içinde saklı duran sesleri açığa çıkaracak hünerli elleri bekler durumda.

    Yanındaki küre ise sanatın evrenselliğini sembolize ediyor. Kütüphanede çay kahve içmek isteyenler için gerekli donanım var.


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