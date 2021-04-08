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- Sanatın izinde, aşkın tüm gerçek yüzlerinde uygarlık
Sanatın izinde, aşkın tüm gerçek yüzlerinde uygarlık
- Özel İçerik
- 08.04.2021 - 15:16
Aşk deyince herkesin dinlemek istediği masal farklıdır, değil mi? Kimi mutlu sonların, yüzü gülen âşıkların peşindedir, kimi de hem cenneti görmek ister hem de cehennemi.
Bu durum Batı resim sanatına adını yazdıran ressamlar için de farklı değildi; iyi ya da kötü, hepsinin anlatacak bir hikâyesi vardı.
Bazıları ilahi aşkları anlattı, bazıları mitolojinin efsanevi âşıklarını. Birbirlerine tutkuyla bağlı çiftler gibi sadakate sırt çevirmişlerin suretleri de belirdi tuvallerde.
UYGARLIĞIN AYAK İZLERİ
Celil Sadık, Uygarlığın Ayak İzleri serisinin üçüncü kitabında Batı resim sanatında aşk temasını irdelerken madalyonun iki yüzüne de bakma cesareti gösteriyor.
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Sayfa: 212
RESİM SANATINDA AŞK
"Resim sanatında aşkı konu eden bir kitapta ondan söz etmemeyi düşünemezdik" diyen Sadık, ilk iki bölümün ardından Avrupa’yı terk edip sıcak bir iklime göçerek Frida Kahlo’nun hayatıyla eserlerine değindiği son perdeye varıyor.
Celil Sadık
SANATA AŞIK OKURLAR
Kitapta anlatımına yer verilmeyen dört kült eser için kaydedilen ve QR kodlarıyla son sayfadaki yerini alan mini seminerler ise Uygarlığın Ayak İzleri serisinin sanata âşık okurlarına armağanımızdır.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com