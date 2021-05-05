Sanatın Türkiye'deki ahvali kitap oldu: Sanatta Geldiğimiz Son Nokta

Sekiz sanat insanının katkılarıyla Cumhuriyet döneminden günümüze kadar sanatın içler acısı halini sade bir dille anlatan eleştiri kitabı Sanatta Geldiğimiz Son Nokta, yayınlandı.

Sanatta Geldiğimiz Son Nokta! Dorlion & İnsancıl kitaptan yayınlandı. Müzisyen ve etkinlik koordinatörü Hasan Aldemir tarafından kaleme alınan kitapta gerçek hikayelerin yanı sıra, tiyatro oyuncusu, söz yazarı ve yorumcu Yasemin Göksu, klasik gitarist Murat İşbilen, heykeltıraş Yarkın Biçer, ressam Işık Çuhacıoğlu, Ankara Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hakan Güven, senarist-yönetmen Sezgin Cengiz, kültür ataşesi Ayşe Sipahioğlu ve kültür müdürü Özlem Eryiğit'in düşünce ve yaşadıkları da yer alıyor.





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Sayfa: 222

Sanatın Türkiye tarihinde yaşanan sosyal, siyasal, ekonomik ve sosyolojik değişimlerden nasıl etkilendiğini çarpıcı bir kronoloji ile dile getiren kitabın içerik özeti ise şu şekilde yayınlandı:

ANADOLU'NUN KADİM KÜLTÜRLERİ

"Anadolu’nun kadim kültürleri yok olmakta! Sanat eserlerinin yerini popülist ürünler almakta. Sırtımızı tarihimize, antik mirasımıza, dillerimize, geleneklerimize, kültürümüze, sanatımıza, zanaatımıza dayamak yerine her geçen gün birer birer terk ediyoruz elimizdeki değerleri. Moda olana tercih ediyor, muhafaza edemiyoruz. Geçmiş ile gelecek arasında köprüler kuramayıp, ileriki nesillere yol gösterecek iyilikler güzellikler bırakmakla ilgilenmiyoruz artık. Bu kitapta ülkemizde var olma savaşı veren sanatın serüvenini, nereden nereye geldiğini, nereye doğru gittiğini, tarihsel süreci okuyucuya fikir verebilecek bir şekilde kendi bakış açımızla aktarmaya çalıştık."

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhabercom