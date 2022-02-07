Sarah Jio’nun yeni romanı Londra’dan Sevgilerle Türkiye’de

Yazdığı kitaplar dünya genelinde milyonlarca satan Jio, yeni romanında Londra’nın pastel renkli sokaklarından aşka, aileye ve bağışlamaya dair umut dolu sıcacık bir hikâye anlatıyor.

Birçok eseri New York Times çok satanlar listesinde yer alan ve Türkiye’nin en çok okunan yabancı yazarlarından biri olan Sarah Jio’nun yeni romanı Londra’dan Sevgilerle, tüm dünyayla aynı anda satışa açılıyor.

Yasemin Büte’nin dilimize çevirdiği Londra’dan Sevgilerle, kitabı yayımlayan ilk ülkelerden biri olan Türkiye’de Epsilon logosuyla okurlara ulaşıyor.

Zorlu bir boşanma sürecini atlatmaya çalışan Valentina, yıllardır görüşmediği annesinin öldüğünü ve ona Londra’da Kitap Bahçesi isimli bir kitabevini miras bıraktığını öğrenince Amerika’dan İngiltere’ye uzanan bir yolculuğa çıkar.

Çocukluğundan beri gerçek bir kitapsever olan Valentina Londra’nın en güzelsemtlerinden birindeki kitabevini görür görmez bu masalsı yere âşık olur. Her gireninneşe ve huzur bulduğu Kitap Bahçesi, Valentina henüz bilmese de annesinin onun içinhazırladığı sürprizlerle doludur.

Ne var ki kitabevinin yüklü bir vergi borcu vardır ve Valentina annesinin mirasını yaşatmakla onu satmak arasında bir karar vermekzorundadır.

BİR UMUT HİKAYESİ

Londra’dan Sevgilerle, Londra’nın pastel renkli sokaklarında Valentina’nın kalbiniyepyeni bir şehre açıp kayıplarını, kırgınlıklarını ve bitmiş evliliğini temize çekmesininumut dolu hikâyesi…