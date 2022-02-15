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    Şarkıcı ve şarkı yazarı Melis Danişmend'in ilk kitabı: Büyüyemeyenler

    Şarkıcı ve şarkı yazarı Melis Danişmend'in ilk kitabı Büyüyemeyenler Mundi Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 08:53
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    Şarkıcı ve şarkı yazarı Melis Danişmend'in ilk kitabı: Büyüyemeyenler

    Ülke için ağır geçen olaylarla dolu 2016 yılında işleri baş aşağı giden, önemli bir ameliyat geçiren, boşanan ve 16 yıl sonra ailesinin yanına geri taşınmak zorunda kalan Danişmend'in hissettiği kaybetme duygusu özellikle pandemi sonrası birçoğumuzun aşina olduğu bir his.

    Müzisyen-yazar, bu ruh halinden kurtuluş yolunu kendine ve yaşadıklarına mizahi bir dille yaklaşmakta buluyor ve aile ilişkileri, toplumsal kodlar, iş hayatı, evlilik ve hayatla ilgili zekice tespitleriyle bizi gülümsetiyor.

    KÜLTÜR NOSTALJİSİ

    Danişmend ayrıca 20 küsur yıldır parçası olduğu basın ve müzik sektörüne dair son derece gerçekçi ve yol gösterici tespitlerde bulunuyor. Anlattığı pek çok anı ve geçmişe dair referanslarla da adeta bir popüler kültür nostaljisi gerçekleştiriyor.

    Şarkıcı ve şarkı yazarı Melis Danişmend in ilk kitabı: Büyüyemeyenler #1

    Melis Danişmend

    BİR YIL, DÖRT MEVSİM

    2017'nin ilk günleriyle başlayan kitapta bir yılı dört mevsime bölerek anlatan Danişmend, her mevsimde bir tema işlemiş. Kış ev, ilkbahar işler, yaz ilişkiler, sonbahar ise hayat demek.
    Melis Danişmend, ilk kitabı Büyüyemeyenler'le ilgili şöyle diyor:

    Şarkıcı ve şarkı yazarı Melis Danişmend in ilk kitabı: Büyüyemeyenler #2

    "KİŞİSEL GELİŞEMEME KİTABI"

    "Bu bir 'kişisel gelişememe' kitabı. Kaybedenlerin, tekrar tekrar kaybetme seçimine/kaderine tutulanların, şanssız hissedenlerin, kafası hep doluların, her zaman soru soranların, bir sesin peşinden giden ama onun hangi yönden geldiğini ve ne söylendiğini tam olarak bilmediği halde yürümeye devam edenlerin... Ama en çok da, asla hiçbir şekilde büyüyemeyenlerin, bunu istemeyenlerin öyküsü. Fakat bu suratı asık bir öykü değil. Kendisiyle dalga geçen, alay eden, artık bazı şeyleri sallamamayı öğrenmiş bir kafanın öyküsü. Hep kazanmaya çalışanların, kazananların ya da mütemadiyen kazanıyor gibi görünenlerin dünyasında, 2010'lar / 2020'ler / selfie'ler çağında, dışarı değil kendi iç dünyasına dönerek hesaplaşmayı seçmiş bir insanın öyküsü."


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