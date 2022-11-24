Sarsıcı olduğu kadar, duygusal bir okuma şöleni: Bodrum Terzisi

Sarsıcı olduğu kadar, duygusal bir okuma şöleni: Bodrum Terzisi

Yazar Can Çelebi'nin Bodrum Terzisi romanı, hem duygusal hem de sarsıcı kurgusuyla öne çıkarken; okurlar için de yeni bir okuma sunuyor.

Bir Yara Bir Dilsiz Oda romanıyla okurun beğenisini kazanan yazar Can Çelebi’nin yeni romanı Bodrum Terzisi yayınlandı.

Gençliğinde yaşadığı ve geleceğini altüst eden bir olayın ardından hayatına devam etse de dünyayla barışamayan bir yazarın, Sevda’nın hikhyesini anlatan roman, sarsıcı olduğu kadar duygusal bir okuma şöleni.

On dokuz yaşında gencecik bir kızken annesinin, en yakın arkadaşının, devletinin, geleceğinin ona sırtını döndüğü bir dünle hesabını kapatıp bugünle barışmaya çalışan Sevda’nın hikâyesi atmosferi ve güçlü diliyle unutulmayacak bir anlatı.

Şiirsel bir hayat panoraması

1970 ve 1980’lerin siyasi iklimini, ülkenin toplumsal değişimini, herkesin hayallerini süsleyen bir Ege kasabasına yerleşme romantizminin gerçek yüzünü, küçük kasaba hayatını, Bodrum’un eski, güzel günlerini, yazarının usta kalemi ve benzersiz diliyle resmeden Bodrum Terzisi, cesur, zorlayıcı, şiirsel bir hayat panoraması.

Sayfa: 368

Kitaptan...

"İnsan çocukluk mirasının kalıntısıymış. 1970’lerdeki buruk çocukluğundan kalan kederi tek bir kişi miras bırakmamıştı Sevda’ya. Romantik hayallerin, bilinçsiz özlemlerin öznesi olan küçük bir köyde, Ege’de bir kasabada başlayan hayatı, en çok hayal kırıklığı dolu, kitaplara sığmayacak bir hikâye yazdırdı ona. Etrafındaki herkese acımasız bir hayat biçen Bodrum Terzisi Güngör Hanım’ın evinde yapılan provalar, değişen hayatlar..."