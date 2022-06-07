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    Şaşırtıcı tesadüflerin hikayeleri ve arkalarında yatan gizem: Tesadüfün Ötesi

    Kolektif bir çalışmanın ürünü olan Tesadüfün Ötesi kitabı, biz okurlara tesadüf olgusunu farklı örnekleriyle anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 14:02
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 14:47
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    Şaşırtıcı tesadüflerin hikayeleri ve arkalarında yatan gizem: Tesadüfün Ötesi

    Tesadüflere karşı uyanık olan insanlar, evreni dost canlısı, düzenli, duyarlı bir yer olarak görme ve sonuç olarak genel bir refah duygusu geliştirme eğilimindedir. Kötü tesadüflere denk gelince, en azından kader tarafından özel bir ilgi amacıyla seçilmiş olduğumuzu hissederiz.

    Bununla birlikte tesadüfler, çoğunlukla mütevazıdır, tehdit oluşturmaz ve neşelendirir. Telefonunuz çaldığında sıklıkla düşündüğünüz kişi sizi mi arıyor? Bu sizde sıcak ve belirsiz bir his yaratıyor değil mi?

    Bu tür şeyler olduğunda, doğuştan gelen duyudışı algılama yeteneğiyle kutsanmış olduğumuz ya da bir tür psişik bağlantıya taraf olduğumuz sonucuna varma eğiliminde oluruz.

    Şaşırtıcı tesadüflerin hikayeleri ve arkalarında yatan gizem: Tesadüfün Ötesi #1

    Sayfa: 296

    Tesadüf olgusu

    Telefon çaldığında hiç de düşünmediğimiz kişilerin aradığı zamanların sayıca daha çok olduğunu kendimize hatırlatmak istemeyiz. Bu kitap, tesadüf olgusunu bütün yönleriyle masaya yatırıyor ve içinde birbirinden eğlenceli örnekler barındırıyor


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