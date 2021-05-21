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    Savaş ve Barış'ın harika manga uyarlaması

    Tolstoy’un Savaş ve Barış romanının manga uyarlaması, H. Can Erkin çevirisiyle Yordam Kitap tarafından 2018’de yayımlandı.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2021 - 13:56
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    Savaş ve Barış'ın harika manga uyarlaması

    Tüm zamanların en önemli edebiyat yapıtları arasında sayılan Savaş ve Barış’ın manga uyarlaması… 19. yüzyıl başlarında Napolyon savaşlarının girdabına düşen Moskova’yı sahne olarak alan büyük destan…

    Savaşmanın anlamını bulmakta güçlük çeken genç subay Andrey; muazzam servetine rağmen gerçek mutluluğu bulamayan Piyer; masum bir genç kız iken çekici bir kadın haline gelen Nataşa.

    Savaş ve Barış ın harika manga uyarlaması #1

    SAVAŞIN YIKIMI

    Savaşın yıkımı Moskova’yı sarar, farklı kaderler birbirine karışır.

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