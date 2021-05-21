Savaş ve Barış'ın harika manga uyarlaması

Tolstoy’un Savaş ve Barış romanının manga uyarlaması, H. Can Erkin çevirisiyle Yordam Kitap tarafından 2018’de yayımlandı.

Tüm zamanların en önemli edebiyat yapıtları arasında sayılan Savaş ve Barış’ın manga uyarlaması… 19. yüzyıl başlarında Napolyon savaşlarının girdabına düşen Moskova’yı sahne olarak alan büyük destan…

Savaşmanın anlamını bulmakta güçlük çeken genç subay Andrey; muazzam servetine rağmen gerçek mutluluğu bulamayan Piyer; masum bir genç kız iken çekici bir kadın haline gelen Nataşa.

SAVAŞIN YIKIMI

Savaşın yıkımı Moskova’yı sarar, farklı kaderler birbirine karışır.