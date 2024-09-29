Şebnem İşigüzel'den uzun süre etkisinde kalacağınız çarpıcı roman: Memoria Günümüz edebiyatının önemli kadın yazarlarından olan Şebnem İşigüzel'in yazdığı ve şimdiden büyük heyecan yaratan romanı Memoria'yı çok seveceksiniz. Şebnem işigüzel'in ustalıklı kaleminden çıkan bu yapıtı okumanızı öneriyoruz.

Haber Merkezi

Türk edebiyatının önde gelen kadın yazarlarından olan Şebnem İşigüzel'den okunası, çarpıcı ve uzun süre etkisinde kalacağınız bir roman:

Memoria...

Yazarın uzun zamandır üzerine çalıştığı ve geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Memoria, Şebnem İşigüzel okurlarını heyecanlandırdı.

Yerli edebiyatın güçlü isimlerinden Şebnem İşigüzel’in yazdığı bu roman, anlatıcı kadın karakterinin perspektifiyle iç içe geçmiş ve yüz yıla yayılmış öyküleri bir araya getiriyor. Bu hikâyelerin bir kısmı karakterin kendi hayatına, çocukluğuna ve gençliğine ışık tutarken bir kısmı da dedesinin ona anlattığı geçmişine dayanıyor.

Tarihsel öğeleri güçlü bir roman olarak Cumhuriyetin ilanı, tekkelerin kapanması, eski konakların yerini apartmanların alması gibi süreçler üzerinden ilerleyen Memoria, çelişkileri ve benzerlikleriyle hayatın ve kentin kadim unsurlarını sayfalarında buluşturuyor.

MEMORİA...

Beş yaşında bir çocuk günün birinde Karılar Tekkesi’ne emanet edilir. Sorun şu ki çocuk erkektir. Ancak hikâye bununla başlamaz. Öncesi vardır: bitik bir imparatorluk, işgal, savaş, gezginler, erotik maceralar, kabadayılar, mezarlık, ölüler, diriler, tekke karıları, eli kulağında Cumhuriyet...

Tekkeleri kapatılmasın da evsiz kalmasınlar diye Mustafa Kemal Paşa’yı ikna etmeye çalışan tekke karılarının mücadelesiyle devam eder hikâye. Ancak böyle bitmez. Devamı vardır: Cumhuriyet, Ankara, Florya, Savarona, Dolmabahçe, sürgüne gönderilen halife, Nişantaşı, Teneke Mahallesi, Arnavutların konağı ve yine Mustafa Kemal Paşa.

GEÇMİŞ VE GELECEK

Yüzyılın sonu gelmez hikâyesini hatıraların gizemli mihmandarından şimdi dinlediğimizde bir çırpıda bitecek. Ne de olsa geçmiş bizi gelecekte bekliyor.

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KİTAPTAN...

"Başımıza gelmeyen kalmazdı. Neden? Çünkü dünya, yüz yıl önce tam da buradan yırtıldı da ondan. Koskoca imparatorluk, çökerken peşinden dünyayı sürükledi. Bu yüzden de başımıza gelmeyen kalmıyordu. Dediklerimi anlıyor musun? Bu, sadece bu toprakların hikâyesi değil. Dünyanın hikâyesi."