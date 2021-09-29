Seçime girecek adaylara rehber kitap: Tanrım Beni Başkan Yarat

Siyasal iletişim kampanyaları içerisinde bulunan yazar Yavuz Saltık’tan, seçime girecek adaylara rehber olacak bir kitap...

Türkiye’de, özellikle yerel yönetimlerde aday olacak kişilerin okuyup yararlanabileceği, pratik hayattan örneklerle kendisine faydası olabilecek kaynaklar yok denecek kadar azdır.

Yavuz Saltık, Tanrım Beni Başkan Yarat adlı kitabında seçime girecek olan başkan adaylarına özellikle de başkan adayı olmak istediği halde danışmanlık hizmeti satın alamayacak durumda olan aday adaylarına neyi ne zaman ve nasıl yapması, neleri yapmaması, engeller, fırsatlar ve tehditlere karşı neler yapması gerektiği konusundaki önerileri örnek vakalarla anlatıyor.

Hepimizin gündelik hayatta eleştirdiği, değişmesini istediği pek çok şey var. Ancak bunları istemek kendi başına değişimi getirmez, sorumluluk almak ve çözümün parçası olmak gerekir.Benim siyasete girme motivasyonum işte bu noktada başladı.

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REHBERLİK EDEN KİTAP

Siyasete giriş niteliğindeki bu kitapta Yavuz Saltık, tecrübeleriyle sınanmış bilgilerini oldukça yalın ve uygulanabilir biçimde okura sunuyor.

Daha iyisini yapma motivasyonuyla siyasete atıldığını dile getiren Saltık, başlangıç yapmak isteyenler için hem rehberlik yapıyor hem de bu süreçte karşılaşılabilecek durumlar için pratik çözümler sunuyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com