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- Sedat Palut’un öykü kitabı: Günebakanlar
Sedat Palut’un öykü kitabı: Günebakanlar
Yıllardır çeşitli gazete ve dergilerde kitap, tiyatro, sinema yazılarını okuduğumuz Sedat Palut’un öykü kitabı Günebakanlar, Tara Kitap etiketiyle yayınlandı
- Haber Merkezi
- 11.10.2021 - 13:38
- Güncelleme : 11.10.2021 - 13:44
İstanbul’un arka sokaklarından çok katlı plazalara, eski bir aşkın hatırasından aldatılmanın soğuk iklimine, kendi belleğinde hapsolmuşluktan dünyanın tekinsiz gerçekliğine yol alanlar arasında dolanan sekiz öykünün yer aldığı Günebakanlar, öykü şenliği sunuyor.
SEKİZ ÖYKÜLÜK KİTAP
Günebakanlar, birbirinden farklı seslerle örülmüş sekiz öyküyle azınlıkların, çocukların, kadın ve erkeklerin dünyasında anlatılanlar kadar anlatılamayanların da hüküm sürdüğünü okura yeniden anımsatıyor.
Sayfa: 96
BELLEĞİMİZE BİR ARMAĞAN
Çoğu kez İstanbul’un fonda yer aldığı öykülerde bazen aşkı, bazen yitirilen bir evladı, bazen ihaneti anlatıyor yazar Sedat Palut ve sade anlatımıyla dengelediği derinlikli öyküleri belleğimize armağan ediyor.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com