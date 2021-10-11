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    Sedat Palut’un öykü kitabı: Günebakanlar

    Yıllardır çeşitli gazete ve dergilerde kitap, tiyatro, sinema yazılarını okuduğumuz Sedat Palut’un öykü kitabı Günebakanlar, Tara Kitap etiketiyle yayınlandı
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 13:38
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 13:44
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    Sedat Palut’un öykü kitabı: Günebakanlar

    İstanbul’un arka sokaklarından çok katlı plazalara, eski bir aşkın hatırasından aldatılmanın soğuk iklimine, kendi belleğinde hapsolmuşluktan dünyanın tekinsiz gerçekliğine yol alanlar arasında dolanan sekiz öykünün yer aldığı Günebakanlar, öykü şenliği sunuyor.

    SEKİZ ÖYKÜLÜK KİTAP

    Günebakanlar, birbirinden farklı seslerle örülmüş sekiz öyküyle azınlıkların, çocukların, kadın ve erkeklerin dünyasında anlatılanlar kadar anlatılamayanların da hüküm sürdüğünü okura yeniden anımsatıyor.

    Sedat Palut’un öykü kitabı: Günebakanlar #1

    Sayfa: 96

    BELLEĞİMİZE BİR ARMAĞAN

    Çoğu kez İstanbul’un fonda yer aldığı öykülerde bazen aşkı, bazen yitirilen bir evladı, bazen ihaneti anlatıyor yazar Sedat Palut ve sade anlatımıyla dengelediği derinlikli öyküleri belleğimize armağan ediyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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