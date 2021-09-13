Şehit Teğmen Mehmet Kıvık'ın anıları roman oldu: Oysa Ben Gökyüzüydüm

Irak'ta şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın anıları, silah arkadaşı Samed Poyraz tarafından 'Oysa Ben Tüm Gökyüzüydüm' isimli romanda bir araya getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) geçtiğimiz aylarda Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe- Yıldırım operasyonunda Nirvaseytü üs bölgesinde düzenlenen operasyonda, araziye tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu Piyade Teğmen Mehmet Kıvık şehit oldu.

"OYSA BEN GÖKYÜZÜYDÜM"

Silah arkadaşı Samed Poyraz, şehidin son 4 yılındaki anılarını romanlaştırdı. Şehidin ve silah arkadaşlarının fotoğrafları ile desteklenen 219 sayfalık 'Oysa Ben Tüm Gökyüzüydüm' adlı romanda, Kıvık'ın kahramanlıkları da yer buldu.

Sayfa: 219

KİTABIN GELİRİ ÖĞRENCİLERE

Kitabın geliri, Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık adına açılacak kütüphanelere ve Türkiye'de mevcut 300'e yakın şehit kütüphanesine bağışlandı. Bunun yanı sıra kitap, tüm erler ve maddi durumu olmayan öğrencilere de ücretsiz olarak dağıtılıyor.

"DAVET VAR ARŞTA İFTARA"

Kitapta operasyona ait detaylar da yer aldı. Patlamadan kısa bir süre önce Ahmet ismindeki uzman çavuşun Kıvık'ın yanına gelerek, "Komutanım siz çok yoruldunuz. Ben öne geçeyim' dediğini, bunu kabul etmeyen Kıvık'ın, 'Vakit dar Ahmet. Davet var arşta iftara. Dön sen hadi yerine, hadi' dediği ortaya çıktı. Kıvık'ın, patlamanın ardından müdahale için gelenlere ise, 'Halimden memnunum, kavuştuk biz. Kendinizi yeterince yordunuz zaten benim için yorulmayın' dediği, silah arkadaşlarına ise 'Gökyüzüne bakın beyler. Emrimi ikiletmeyin. Gördünüz mü yıldızları? Üzülmeyin. Onların hepsi benim. Ben oradayım artık." dediği kitapta yer buldu.

"KİTABI DEFALARCA OKUDUM"

Şehidin annesi Ayşe Kıvık, kitabı okuduktan sonra oğluyla bir kez daha gurur duyduğunu söyledi. Kıvık, "Kitabı defalarca okudum. Sayfaları defalarca kez geriye dönerek okudum. Hem çok acı çektim hem çok gururlandım. Oğlumun vatanına, milletine, bayrağına duyduğu aşkı okudukça ağladım. Oğlum her zaman bizi şereflendirmiştir. Kitapta gerçek dostluğu ve arkadaşlığı gördüm. Kitabın yazılmasına öncülük eden Samed Poyraz ve diğer silah arkadaşlarına teşekkür ederim. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar." dedi.