Şeker Portakalı çocuk romanı değil, çocukluğun kitabı

Editör ve yazar Mehmet Erkut, Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos'ın unutulmaz romanı Şeker Portakalı hakkında konuştu.

Deniz Yüce Başarır’ın storytel.tr sponsorluğunda hazırladığı podcast serisi Ben Okuru'un yüreklere dokunan yeni bölümünde, Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos ve Türkiye’de yıllardır en çok okunan kitaplar arasında yer alan eseri Şeker Portakalı var. Başarır’ın bölüm konuğu, Can Çocuk Yayınları editörü Mehmet Erkurt, çok sevdiği romanı "Şeker Portakalı bir türe sığdıramadığımız romanlardan. Bir çocuk romanı değil ama ben ona çocukluğun romanı diyorum,” diye anlatıyor. Erkurt, bir düzyazı şairi olarak nitelediği Vasconcelos içinse “Çocukluğunu sürekli içinde taşımış bir yazar. Çocuktaki duyarlılığın duyulmaması, anlaşılmaması da en büyük derdi olmuş." diyor.

Sohbetle bilgiyi buluşturan podcast serisi Ben Okurum, yeni bölümüyle bir kez daha yüreklere dokunuyor. Deneyimli yayıncı Deniz Yüce Başarır, yeni bölümün odağına Türkiye’de yıllardır en çok okunan kitaplar arasında yer alan Şeker Portakalı’nı oturtuyor.

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ZEZE'NİN YÜREKLERE DOKUNAN HİKAYESİ

Başarır, Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos’un 1968 yılında kaleme aldığı ve kendi hayatından da izler taşıyan eseri, Can Çocuk Yayınları editörü Mehmet Erkurt ile konuştu.

Ana kahramanı 5 yaşındaki Zeze’nin birçok okurun yüreğine dokunan, bazen hüzünlü bazen de hınzır maceralarından alıntılarla renklenen sohbet, Şeker Portakalı ile de sınırlı kalmıyor; hayatımızda sevgi ve şefkatin gerekliliğinden, çocuk edebiyatına kadar uzanıyor. Yazarın diğer eserlerinin de sık sık anıldığı bölümde, kitaptan alıntılar da her zamanki gibi Başarır’ın sesinden dinleyicilere ulaşıyor.

YAZARIN ÇOCUKLUK DENEYİMİ

Mehmet Erkurt, şiirsel ama sade diliyle kapısını hemen açan bir metin dediği Şeker Portakalı için "Çocukluk deneyimi çok berrak yazarda. O yüzden o deneyimi o kadar içten, o kadar hissettiği bir yerden ortaya koyuyor ki bir yetişkinin bu romanı okuyup, kendi çocukluk deneyimine ya da gözlemlediği çocukluk deneyimlerine farklı bakmaması imkansız. Bir çocuğun da ergen bile olsa, o gün olduğu ya da hemen birkaç yıl ya da birkaç gün önceki çocukluğunu değerlendirmemesi imkansız."

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