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    Sekiz defa Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday olan Haruki Murakami sessizliği

    Japon yazar Harukİ Murakami, 2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanması halinde tabiri caize şeytanın bacağını kıracak. Usta yazar, bugüne kadar sekiz defa Nobel'e aday oldu ama bir türlü kazanamadı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 13:57
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 14:01
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    Sekiz defa Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday olan Haruki Murakami sessizliği

    Nobel ödülleri verilmeye başlandı. Bu ödüllerden biri de Nobel Edebiyat Ödülü'dür. Her yıl ekim ayında açıklanan ve aralık ayında ise sahiplerine teslim edilen ödüller için geri sayım başladı. Edebiyattta verilen en önemli ve prestijli ödül olan Nobel Edebiyat Ödülü için de heyecan var.

    Ödülü bugüne kadar pek çok yazar ve şair kazanırken, sekiz defa Nobel'e aday olan fakat bir türlü kazanamayan Japon edebiyatının usta ismi Haruki Murakami, sessiziliğini koruyor.

    "Küstü..."

    Her sene adı sık sık anılan ve ödülü alacağı kesin gözüyle bakılan Murakami ödülü bugüne kazanamadığı için bazı edebiyat çevreleri tarafından, "küstü" yorumları yapılıyor.

    Sekiz defa Nobel Edebiyat Ödülü ne aday olan Haruki Murakami sessizliği #1

    Adaylıktan çekildi

    Japon ve dünya edebiyatının önemli ismi Haruki Murakami, aday gösterildiği Alternatif Nobel Edebiyat Ödülü'nden geçen sene çekildiğini duyurdu. Bugüne kadar sekiz defa aday gösterilen yazar, sekizincisinde kendi isteğiyle çekildi.


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