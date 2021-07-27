Sekiz yaşında kitap yazdı, imza töreni düzenledi

Malatya’da Fırat İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Hazal Alibeyoğlu, hikaye kitabı yazdı ve kendi okulunda imza günü yaptı.

Minik yazar, boncuktan bileklik yapıp, resim yapmayı da seviyor. Hazal Alibeyoğlu, yeni projelerle kendisini geliştirmeyi hedefliyor.

Malatya’da ikamet eden ilkokul öğrencisi Hazal Alibeyoğlu, yaz tatili anılarını hikaye kitabına dönüştürdü ve dedesinin de desteğiyle yaz tatili kitabını yayımladı.

Toplamda 500 adet basılan kitap kalmazken, minik Hazal’ın kitabı arkadaşları ve çevresi tarafından beğeni topladı.

"BENDEN ESİNLENDİLER"

Yazdığı kitap ile ilgili bilgi veren mink yazar Hazal Alibeyoğlu, "İlkokul 3. sınıftayım ve derslerim iyi. Kitapta yaz tatili anılarımı derledim. Orada ne yaptıklarımı kısaca özet geçip kitapta topladım. Kitapta anlatılanlar bana ait. Yazmayı çok seviyorum. Ayrıca defterime cümle yazmayı çok seviyorum. Okulda arkadaşlarım ve öğretmenlerim kitabımı gördüler. Hatta ben sınıfları da gezdim, imza günü yaptım. Arkadaşlarım kitabımı çok beğendi. Benden görerek kitap yazmaya yönelen arkadaşlarım oldu." ifadelerini kullandı.