Selahattin Enis'in ilk olarak 1923'te kitaplaştırdığı eseri: Zaniyeler

Savaşla, kıtlıkla, hastalıkla boğuşan İstanbul'un ışıltılı ama karanlık tarafının anlatıldığı tarihi bir belge.

Selahattin Enis'in ilk olarak 1923'te kitaplaştırdığı ve bugün bile edebiyatımızın en sarsıcı metinlerinden biri olarak görülen Zaniyeler'de savaş yılları İstanbul'unun bir yüzü anlatılıyor.

Dönemin taşkın salon eğlenceleri, sonradan görme savaş zenginleri, müsrif sosyete, gündüzleri yoksul halka nutuklar atıp gecelerini sefahatle geçiren siyasetçiler, ikiyüzlü gazeteciler ve yazarlar…

Kendini bir anda tüm bunların ortasında bulan Fitnat'ın tuttuğu hatıra defteri, İstanbul'un en karanlık dönemlerinden birine dair önemli kaynaklardan biri..

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"Hür ve serbest"

"İhtimal bana bedbin kadın diyeceksiniz, ihtimal bana hapishanelerin lebalep, tevkifhanelerin kapılarına kadar dolu olduklarından bahsedeceksiniz. O halde nasıl olup da mücrimlerin cezasız kaldığından bahsediyorsun? diye soracaksınız; fakat bilmiyor musunuz ki hapishaneleri dolduranlar zayıf ve kimsesiz olanlardır. Asıl caniler, asıl büyük caniler, maatteessüf hür ve serbesttirler. Hür ve serbest olarak cinayetlerine devam etmektedirler."