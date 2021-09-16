Selçuk Demirel’den yeni kitap: Bir Ağacın Altında

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Bir Ağacın Altında, Selçuk Demirel’in 24 Eylül-25 Ekim 2021 tarihleri arasında Galeri Nev İstanbul’da açacağı kişisel sergisindeki çalışmalardan oluşuyor.

Selçuk Demirel’in kendine özgü görsel poetikasının beslediği, Güven Turan’ın deyişiyle düş ağaçlar”dan oluşan bir düş ormanının farklı yönleri bu çizimler.

Doğayı ve dışarıda olma hissini besleyen, zengin ayrıntıların oluşturduğu bu görsel şölen ve şiirsel patika yolun karşımıza çıkardığı bu düşler ormanının yeşil kalabalığında kaybolma korkusu bir yanda, bulunma korkusu diğer yanda.

Bu ormanda yolunuzu kaybederseniz şayet, ağaçlara sorun, onlar size çiçek açacaktır…

NE DEDİLER...

"Selçuk Demirel’in ‘Bir Ağacın Altında’ serisinde gördüğümüz figürler, adeta sürmekte olan zamanın izdüşümleridir. Parçalanan bir zamanın içerisinden, bilinen gerçekliğin çok ötesinden çıkagelirler. Doğanın tam ortasında açılan bir yarıktan gün yüzüne çıkan figürler gibidirler."

Uras Kızıl

"Bundan daha zor olansa bir düşler ormanı yaratmaktır. Selçuk Demirel bu düş ormanını yaratmış. Yıkımını da gösteriyor bize…"

Güven Turan

Sayfa: 128

YAZAR HAKKINDA...

18 Mayıs 1954’te Artvin’de doğdu. Yaşamını ve çalışmalarını 1978 yılında yerleştiği Paris’te sürdürüyor. Çizgileri 1974 yılından bugüne başta Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde, Amerika ve Türkiye’de önemli gazete, dergi ve kitaplarda yayımlanıyor.

Basına dönük çalışmalarını periyodik olarak Le Monde, Le Monde diplomatique ve T24 gazetelerinde sürdüren Selçuk Demirel’in, düzenli aralıklarla açtığı sergilerinin yanı sıra, desen albümleri, çocuklar için yazıp resimlediği ve çeşitli yazarlarla birlikte gerçekleştirdiği elliden fazla kitabı bulunmaktadır.

KİTAPLARINDAN BAZILARI...

Defile (2013); Başka Bir Yerde (2013); Portakal Mavisi Bir Dünya (2016); Duman (John Berger ile, 2016) ; Sen Surat Okumayı Bilir misin? (Kara Kitap için resimler, Orhan Pamuk’un önsözü ile , 2017) ; Elma (2017) ; Noir (2017) ; Saat kaç? (John Berger ile, 2018), Mısırkalyoniğne (İlhan Berk ile, 2018) ; PSI, bilinçaltından gerçeküstüne (2019) ; Kıyıda Tek Başına (2019) Selçuk Demirel’in son çıkan kitaplarıdır.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com