Euro
10.1547
0.47%
Dolar
8.6156
1.12%
Altın
488.35
-1.18%
Borsa
1.435
0.21%
Bitcoin
369.799
6.77%
EXEN Coin
23.26
-2.02%
28ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 28 C

    Semih Gümüş'ün edebiyatın eleştiri kitabı: Çözümleyici Eleştiri

    Eleştirmen- yazar Semih Gümüş'ün Çözümleyici Eleştiri kitabı yeni baskı yaparak okurlarla tekrar buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2021 - 12:35
    • Güncelleme : 07.08.2021 - 13:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Semih Gümüş'ün edebiyatın eleştiri kitabı: Çözümleyici Eleştiri

    Semih Gümüş bu kitabında hem ülkemizde yayımlanan önemli eleştiri kitaplarını mercek altına alıyor hem de kendi çözümleyici eleştiri anlayışını bütüncül biçimde ortaya koyma fırsatı buluyor.

    Semih Gümüş, eleştirinin artık kitaba ya da kitabın içeriğine odaklanamayacağını, bir metinden yola çıkan eleştirmenin yeni ve yazınsal nitelikler taşıyan başka bir metin yaratması gerektiğini öne sürüyor.

    Semih Gümüş ün edebiyatın eleştiri kitabı: Çözümleyici Eleştiri #1

    YARATICI METİNLER

    Bu anlamda eleştirmenin de başka metinlere bağımlı olmayan, bir tür yaratıcı düşünce insanı olduğunu ortaya koyuyor. Çözümleme, yaratıcı metinlerin bir adım sonrasını, yeni yorumları işaret ediyor.

    Semih Gümüş ün edebiyatın eleştiri kitabı: Çözümleyici Eleştiri #2

    EDEBİYATIN ELEŞTİRİ KİTABI

    Çözümleyici Eleştiri, edebiyatımızın eleştiri kitaplığında kendine özgü bir yer alırken özgün örneklerine sıklıkla rastlamadığımız kuramsal açılımlar getiriyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir