Şenay Didem Kuzu'dan polisiye roman: 727’den Kaçış

Türk gazeteci-yazar, İngilizce öğretmeni ve çevirmen Şenay Didem Kuzu tarafından kaleme alınan polisiye türündeki romanla okurların karşısına çıktı.

FBI’ın aranan ismi D.B. Cooper alt başlığıyla çıkan roman 727’den Kaçış, Gülnar Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. Polisiye roman; Türk gazeteci-yazar, İngilizce öğretmeni ve çevirmen Şenay Didem Kuzu tarafından kaleme alındı.

Romanın kahramanları arasındaki ilişkilerin arasındaki denklemler, ana karakter olan Türk bir gazetecinin havacılık tarihinin en tuhaf gizemini sorgulamasıyla birleştiriliyor.

"İLK ROMANIM ÇOK HEYCANLI"

FBI’ın yarım asırdır bulamadığı, tarihin en ünlü hava korsanı D.B. Cooper’ın ilginç öyküsünü anlatan kitabı için Kuzu, "İlk romanım olması çok heyecanlı ve devamı gelecek. Tarihin en ünlü hava korsanı Cooper’a ne olduğunu okuyucu keşfedecek" dedi.

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GERÇEKÇİ ATMOSFER

Roman gerçekçi atmosferi, güçlü diyalogları ve başarılı kurgusuyla, okuruna özgün bir dil ve aksiyon dolu bir serüven vadediyor.

Dan Cooper, 1971’de bir paraşüt ve vücuduna bağladığı 200 bin dolarla Mexico City’ye yol alan uçaktan atlamıştı. İsmi gazetelerdeki yanlış bir yazım hatasından sonra D.B. Cooper olarak kalmıştı.





AJANLARIN DÜNYASI...

Cooper’ın uçağın arka kapısından atlaması üzerine uçak kapılarının uçuş esnasında açılmasını engellemek için takılan pime Cooper Pimi adı verilmişti. Olayla ilgili daha önce dört kitap yazılmıştı. Yazarlardan ikisi olayı araştıran ajanlardı.



Aynı zamanda 1980 yılında The Pursuit of D.B.Cooper adında, Robert Duvall’ın oynadığı filmi çekildi. Dünyada büyük bir hayran kitlesi olan Prison Break dizisinin ana hikayesinin önemli bir bölümünde de bu konu işleniyor.

Ergül Tosun

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