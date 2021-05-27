Şeniz Baş, Kahraman ve Cellat'ta aile kavramını yeniden tartışıyor

Şeniz Baş’ın Kahraman ve Cellat isimli romanı İthaki Yayınları etiketiyle kitapseverle buluştu.

Şeniz Baş, Kahraman ve Cellat’ta aile kavramını yeniden tartışmaya açarak yarattığı karakterlerle sadece bireyin değil toplumun da çıkmazlarına işaret ediyor. Kahraman ve Cellat özenli dili, sürükleyici kurgusu ve okuru içine alan atmosferiyle uzun zaman akılda kalacak bir roman.

Ev, ailenin karakutusu. İçeride çok ses var, çoğu zaman aynı şeyi söylemeyen sesler. Orada her şey coşkuyla, umutla ve iyi niyetle başlıyor ama böyle devam etmiyor.





Yazar Şeniz Baş

TOPLUM İÇİN ROLLER

Toplum, aile için roller seçiyor: Anneler cefa çekiyor, babalar fedakârlık ediyor. Ya çocuklar? Orada değiller sanki. Aile olmak, insandan verebileceği en çetin mücadeleyi talep ediyor.





Sayfa: 184

AYNADAKİ BAKIŞI ANLAMAK

"Aynadaki bakışı anlamaya çalışıyorum. Kim bakıyor bize oradan?

Kahraman mı cellat mı? Yüzüne bir gülümseme yayılıyor babamın."

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com