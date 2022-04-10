Seray Şahiner'e Dünya Kitap'tan Ülker Abla romanına ödül

Seray Şahiner'in Everest Yayınları'ndan çıkan Ülker Abla isimli kitabı Yılın Telif Kitabı seçildi.

Dnya Kitap'ın telif, çeviri ve yayınevi dallarında Doğan Hızlan, Faruk Şüyün, Metin Celal, Sevengül Sönmez ve Sırma Köksal'dan oluşan seçici kurul, ödül alan eserleri belirledi. Jürinin değerlendirmesi sonucu, Seray Şahiner'in Everest Yayınları'ndan çıkan ‘Ülker Abla’ eseri ‘Yılın Telif Kitabı’ ödülünün sahibi oldu.

Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin'in Türkçeye Adania Shibli'den çevirdiği ‘Küçük Bir Ayrıntı’ kitabı ‘Yılın Çeviri Kitabı’ ödülüne layık bulundu. ‘Yılın Yayınevi’ ödülü ise Kronik Kitap'ın oldu.

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Ülker Abla...

Hem benzersiz hem de fazlasıyla tanıdık biri Ülker. Kocasından şiddet görmüş, gidecek yeri olmadığından bu eziyeti yıllarca sineye çekmiş bir kadın.

Derken, bir gece evini terk eder. Yeni bir yaşam alanı ararken can havliyle bir hastaneye sığınır ve orada kalabilmek için kimsesiz insanlara refakatçilik etmeyi iş edinir.





"Ağlayanın bir, gülenin bin derdi var"

Ülker, keskin mizah duygusunu savunma sanatı olarak kullanıp hayatta kalmanın yollarını arar.

2012 yılında Hanımların Dikkatine ile Yunus Nadi Öykü Ödülünü, 2018 yılında Kul ile Orhan Kemal Roman Ödülünü kazanan Seray Şahiner, Ülker Abla ile Türkçe edebiyata yeni bir ses, çok güçlü bir kahraman armağan ediyor.