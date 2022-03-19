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    Serkan Parlak'ın kaleminden Cemil Kavukçu hikayeciliği

    Yazar Serkan Parlak "Cemil Kavukçu Öykücülüğü" adlı kitabında, usta yazar Cemil Kavukçu'nun öykücülüğünü mercek altına alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 12:09
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    Serkan Parlak'ın kaleminden Cemil Kavukçu hikayeciliği

    Cemil Kavukçu, 1990’ların ikinci yarısından itibaren güçlü çıkışı ve 2000’lerden itibaren ürettiği farklı türde yapıtlarıyla Türk edebiyatının usta yazarları arasında yerini aldı.

    Sıradan görünen taşra ve kent insanlarını kendine özgü anlatım biçimiyle ele alarak okuru derinden etkiledi ve güçlü öykü geleneğimizin son otuz yılına damgasını vurdu.

    Kavukçu; öykülerinde anlam yükü, çağrışım ve yorum alanlarıyla kurulmuş yalın, özlü ve işlevsel diyalogları aracılığıyla öykü kişilerinin iç dünyalarını açığa vurarak kusursuza yakın bir bileşim yarattı.

    Serkan Parlak ın kaleminden Cemil Kavukçu hikayeciliği #1

    OKURU HER DAİM DİRİ TUTTU

    Ayrıntılar, belirsizlikler ve yalın dilin çoğalttığı anlam, okuru her daim aktif kıldı ve düşündürdü. Semih Gümüş’ün belirttiği gibi: "Cemil Kavukçu (1951) , Uzak Noktalara Doğru (1995) kitabıyla bambaşka etkilerle gelmişti. Ondaki sıradan dünyaların çarpıcılığı, öykü dilinde yakaladığı apayrı, ayrıksı dilin biricikliği…"

    Serkan Parlak ın kaleminden Cemil Kavukçu hikayeciliği #2

    "ANLATILMAYANI ANLATIYOR"

    Hiç anlatılmamış insanları el değmemiş ayrıntılarla kurmaca kişilere dönüştürme becerisi, ergenlik döneminin yazılmamış öyküleri Cemil Kavukçu’yu edebiyatımızın gündemine ciddi biçimde getirdi."

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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