Serol Teber ve Şenol Ayla'nın Didik Didik Freud kitabı

Serol Teber ve Şenol Ayla, Teber'in Bilimsel Bir Peri Masalı: Freud'un Aile ve Tarihsel Romanı'ndan yola çıkarak, Sigmund Freud'un eşsiz yaşam öyküsünün peşine düşüyor.

Açık Radyo'nun 19. yayın döneminde gerçekleşen Didik Didik Freud programında Serol Teber ve Şenol Ayla, Teber'in Bilimsel Bir Peri Masalı: Freud'un Aile ve Tarihsel Romanı'ndan yola çıkarak, Sigmund Freud'un eşsiz yaşam öyküsünün peşine düşüyor ve çağdaşı Tevfik Fikret'le ortak melankolik dünyalarının eserlerine yansımalarını eleştirel/alternatif tarih yazımının büyüteci altında didikliyor.

PSİKOLOJİ DAVRANIŞ BİLİMİ

Serol Teber, psikoloji, davranış bilimi ve arkeoloji arasında disiplinlerarası bir dil oluşturarak antikiteden Orta Çağ'a kadar hastalık, sapkınlık, günah kabul edilen melankoliyi ve bugün bile üretim-tüketim düzeninin aksak parçası sayılan melankolik kişiliği atomize ederek, nevi şahsına münhasır mizah duygusu ve ironisiyle arkeo-psikoloji alanının ilk ve en önemli yerli kaynaklarından bir tanesini armağan ediyor bizlere.





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"YEPYENİ BİR DÜNYA..."

"Bize öğretildiği gibi, dünya ciddiye alındığı ölçüde güzelleşmektedir. Üzerleri metafizik bulutlarla kaplı pek çok şey, şimdi, bilimsel yöntemin ışığı altında açık seçik parlamaktadır. Olayların bu denli gerçekçi görünümü bizlerde hiç de düş kırıklığı yaratmıyor. Tersine, pırıl pırıl, yepyeni bir dünyayı görmenin mutluluğu içindeyiz…"

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