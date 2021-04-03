Servet-i Fünun edebiyatının nesir ustası: Halid Ziya Uşaklıgil

Dil ve üslubuyla Türk romanına yenilik getiren, Servet-i Fünun edebiyatının usta kalemi Halid Ziya Uşaklıgil'i yakından tanıyalım.

Edebiyatımızın yetkin kalemlerinden olan Halit Ziya Uşaklıgil, verdiği eserlerlee günümüzde bile hala keyifle okunuyor.

Yazarı biraz daha yakından tanıyalım...

Halit Ziya Uşaklıgil, Uşaklı Helvacızadeler ailesine mensup halı tüccarı Halil Efendi ile Behiye Hanım'ın çocuğu olarak 1866'da İstanbul Eyüpsultan'da dünyaya geldi.

Mahalle mektebindeki ilk eğitiminin ardından Fatih Askeri Rüştiyesi'ne devam eden Uşaklıgil, eğitimini, babasının işlerinin bozulması üzerine taşındıkları İzmir'deki rüştiyede sürdürdü.

Halid Ziya Uşaklıgil, İzmir'de Ermeni Katolik rahiplerin çocukları için kurulmuş yatılı bir okula devam etmesiyle Fransızcaya ilgi duyarak, Fransız edebiyatını yakından tanımaya başladı.

ADINI DUYURDU

İlk yazılarını öğrencilik yıllarında okurlarla buluşturan yazar, İzmir çevresinde tanındıktan sonra Hazine-i Evrak'ta çıkan Deniz Danası ve Tercüman-ı Hakikat'te yayımlanan Aşkımın Mezarı eserleriyle İstanbul'da da ününü duyurdu.

Tevfik Nevzad ve Bıçakçızade Hakkı'yla beraber 1884'te Nevruz dergisini yayımlayan yazar, 1885'te de yine Tevfik Nevzad ile Hizmet ve Ahenk gaze­telerini çıkardı.

Halit Ziya Uşaklıgil

HİKAYE VE TİYATROLARINI BİR ARAYA TOPLADI

Tefrikalar halinde Nemide, Bir Ölünün Defteri ile Ferdi ve Şürekası adlı eserlerinin yanında dünya edebiyatı ve tiyatro tarihi hakkında yazı dizilerini bu dergide yayımlayan Uşaklıgil, hikaye ve tiyatro ile ilgili makalelerini Hikaye ve Temaşa adları altında bir araya getirdi.

FRANSIZCADAN TERCÜMELER YAPTI

Uşaklıgil, aynı zamanda Fransızcadan tercümeler yapmaya devam ederken, hariciyeci olmak için İstanbul'a geldi.

Ama başvurusu kabul edilmedi. Usta edebiyatçı, Türkçede basılmış ilk Fransız edebiyatı tarihi eseri olan Garbdan Şarka Seyyale-i Edebiye: Fransa Edebiyatının Numune ve Tarihi'ni 1885'te kaleme aldı.

ÜNLÜ ESERİ: AŞK-I MEMNU

Yazarın en ünlü romanı kuşkusuz Aşk-ı Memnu'dur. Pek çok dizilere ve filmlere konu olan kitap, son zamanlarda çok okunan kitapların başında gelmektedir.

BATILI ANLAMDA İLK ROMANLARI YAZDI

Daha sonra İzmir'e dönen Uşaklıgil, İzmir Rüşdiyesi ile Osmanlı Bankası'nda görev aldı ve İzmir İdadisi'nin açılmasının ardından burada Türk edebiyatı ve Fransızca öğretmeni olarak çalıştı.

Servet-i Fünun edebiyatının roman ve hikaye türünün önemli isimlerinden biri olan Halid Ziya Uşaklıgil, edebiyat otoritelerince Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk romanları kaleme alan yazar olarak gösterildi.

PEK ÇOK ESER KALEME ALDI

Yaklaşık 60 yıl süren yazı hayatında öykü, roman, düzyazı, şiir, tiyatro, anı, hitabet, makale gibi değişik türlerde yapıtlar veren Uşaklıgil, romanlarında yakından tanıyıp gözlemlediği, içinde yaşadığı dönemin aydın ve varlıklı çevrelerini gerçekçi bir üslupla anlatırken, hikayelerinde daha çok halktan kişileri ele aldı.

EDEBİYAT DÜNYASININ GÜNCEL İSMİ

Usta edebiyatçı, anı türündeki yazılarıyla 1930'lu yıllarda edebiyat dünyasında aktüel bir isim haline gelirken, Harf İnkılabı'ndan sonra bazı eserlerini sadeleştirerek yeniden yayımladı.

Modern Türk edebiyatına romanları ve hikayeleriyle katkı sağlayan yazar, her türlü tedaviyi reddettiği uzun bir hastalık sürecinin ardından 27 Mart 1945'te hayatını kaybetti ve Bakırköy Mezarlığı'na defnedildi.

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