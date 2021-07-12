- Haberler
- Kitap Haberleri
- Sesli olarak dinlenen Beni Kim Öldürdü kitap olarak okuyucularla buluştu
Sesli olarak dinlenen Beni Kim Öldürdü kitap olarak okuyucularla buluştu
- Haber Merkezi
- 12.07.2021 - 14:40
- Güncelleme : 12.07.2021 - 14:48
Türkiye’de yayıncılık dünyasının öncü markalarından biri olan Epsilon, bir Storytel Original içeriğini kitap halinde yayınlayarak şimdi de dünyada bir ilke imza atıyor.
Koşarken Belli Olmaz kitabıyla tanınan Burcu Arman’ın kendine has, sıra dışı polisiye tarzıyla Storytel Original için hazırladığı Beni Kim Öldürdü, okurlarla buluşuyor.
Burcu Arman, eğlenceli polisiye romanı Beni Kim Öldürdü’de, görünüşte birbirinden bağımsız, ancak bir o kadar da iç içe yaşamlar süren Uyum Apartmanı sakinlerini akıcı ve mizahi üslubuyla kaleme alıyor.
GÜLMEYE HAZIR OLUN
Her birimizin en derinlerde, ortak bir kültüre ait meraklı komşular olduğumuzu gösteren incelikli ironisiyle Beni KimÖldürdü’yü okurken hem heyecanlanmaya hem de gülmeye hazır olun.
RAFLARDA
Beni Kim Öldürdü bugünden itibaren raflardaki yerini aldı.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com