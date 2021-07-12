Sesli olarak dinlenen Beni Kim Öldürdü kitap olarak okuyucularla buluştu

Sesli olarak dinlenen Beni Kim Öldürdü kitap olarak okuyucularla buluştu

Burcu Arman’ın, bir Storytel Original sesli kitabı olarak hayata geçen polisiye romanı Beni Kim Öldürdü, dinleyicilerden sonra şimdi de Epsilon logosuyla okurları güldürmek için geliyor.

Türkiye’de yayıncılık dünyasının öncü markalarından biri olan Epsilon, bir Storytel Original içeriğini kitap halinde yayınlayarak şimdi de dünyada bir ilke imza atıyor.

Koşarken Belli Olmaz kitabıyla tanınan Burcu Arman’ın kendine has, sıra dışı polisiye tarzıyla Storytel Original için hazırladığı Beni Kim Öldürdü, okurlarla buluşuyor.

Burcu Arman, eğlenceli polisiye romanı Beni Kim Öldürdü’de, görünüşte birbirinden bağımsız, ancak bir o kadar da iç içe yaşamlar süren Uyum Apartmanı sakinlerini akıcı ve mizahi üslubuyla kaleme alıyor.

GÜLMEYE HAZIR OLUN

Her birimizin en derinlerde, ortak bir kültüre ait meraklı komşular olduğumuzu gösteren incelikli ironisiyle Beni KimÖldürdü’yü okurken hem heyecanlanmaya hem de gülmeye hazır olun.

RAFLARDA

Beni Kim Öldürdü bugünden itibaren raflardaki yerini aldı.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com