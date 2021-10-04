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    Set halinde alınan kitaplar belli süre sonra sıkıyor

    Aynı yazara ait ya da farklı türdeki set kitapları, okurları belli bir süre sonra sıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 10:56
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 11:02
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    Set halinde alınan kitaplar belli süre sonra sıkıyor

    Set halinde kitap almayı seviyoruz. Özellikle üniversiteye yeni başlayan gençlerin sık sık başvurduğu bir yöntem olan set kitaplar, bitmesi uzun sürdüğü için okura bıkkınlık veriyor.

    Kitap-okur araştırmasına göre; set olarak kitap alan kitapseverler, bunu zamanında bitiremeyeceğini anladığı için kısa sürede pes ediyor.

    Bunun önüne geçmek için düzenli okumak daha faydalı bir seçenek olarak görülüyor.

    Set halinde alınan kitaplar belli süre sonra sıkıyor #1

    BİTMEDEN KİTAP ALMAK

    Bir diğer konu ise, okurların elindeki kitap btmeden yeni kitap alıyor olması. Bu aynı zamanda kitap biriktirmektir ve hepsine düzenli zaman ayırmak da zorlaşacağı için alınan kitaplar maalesef raflara mahkum oluyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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