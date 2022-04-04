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    Sevgi Saygı çocuklar için yazdı: Sevgili Ucube

    Sevgi Saygı'dan gerçeğin, insanın, ağacın izinde bir keşif hikayesi...
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 10:27
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    Sevgi Saygı çocuklar için yazdı: Sevgili Ucube

    Merak uyandıran, heyecanlı romanlarıyla sevilen Sevgi Saygı, bu kez okurlarını Ege kıyısında doğayla iç içe bir aile evine konuk ediyor. Yaz tatilini köyde geçiren üç çocuğun kendi güçlerini ve doğayı keşfedişlerini, gülümseten bir büyüme öyküsüyle anlatıyor.

    Doğa sevgisini ve dünyaya karşı görevlerimizi temel alan kitap, ağaçların, toprağın ve yeşilin insanlık için kıymetini kulağımıza fısıldıyor. Herkese benzemeyenlerin, bakış açısı farklı olanların, ucube sanılanların, yazının da toprağın da iyicil gücüne inananların dünyasına merhaba diyen bir roman...

    Sevgi Saygı çocuklar için yazdı: Sevgili Ucube #1

    Sayfa: 236

    KİTAPTAN

    Kardeşi Yaman'ın haylazlıklarından bıkan Yaprak, yaz tatili için gittikleri dede köyünde çareyi ormana kaçmakta bulur. "Ucube" dediği oyuncağın, çantasına takılıp onunla eve geleceğinden habersiz, yazdığı hikâyeye devam eder. Yaman'ın takibi ve havalı kuzen Şeyda'nın çıkagelmesiyle işler karışır. Ucube'yi ormana geri bırakmaktan başka çare göremeyen Yaprak mutsuzdur. Derken, dedesi onunla bir sırrını paylaşır...


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